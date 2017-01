Nú liggur fyrir hvaða kvikmyndir eru væntanlegar næstu þrjú árin frá kvikmyndarisanum Walt Disney.



Disney gerði aðdáendum sínum kunnugt um myndirnar á D23 ráðstefnunni en þeirra á meðal er Toy Story 4, sem kemur út 2018, og leikin gerð af Mulan sem sýnd verður í kvikmyndahúsum sama ár.



Cruella de Vil snýr aftur á árinu

Á árinu er von á átta kvikmyndum frá Walt Disney. Í mars á þessu ári er Fríða og dýrið væntanleg í kvikmyndahús en Emma Watson fer með hlutverk Fríðu. Guardian of the Galaxy II er svo væntanleg í maí og í júlí kemur Cars III í kvikmyndahús.



Pirates of the Caribbean: Salazar‘s Revenge er einnig væntanleg í maí.



Glenn Close í hlutverki Cruellu de Vil. VÍSIR/SKJÁSKOT

Thor: Ragnarok mun að öllum líkindum vera sýnd í kvikmyndahúsum í nóvember en myndin er sú þriðja í röðinni um ofurhetjuna Thor.



Illkvendið Cruella de Vil úr 101 Dalmatíuhundi mun snúa aftur á hvíta tjaldið, líklegast í desember, og sögusagnir herma að leikkonan Emma Stone muni fara með titilhlutverkið.



Að endingu mun ný Star Wars kvikmynd vera sýnd í kvikmyndahúsum rétt fyrir jól.



Listi yfir allar myndir sem væntanlegar eru á árunum 2018 og 2019 má sjá hér.



Skjáskot úr Toy Story 4 sem er vćntanleg 2018. VÍSIR/SKJÁSKOT

Mulan þegar valdið usla

Teiknimyndin um kínversku stríðshetjuna Mulan kom út árið 1998 og er ein af þekktustu kvikmyndum Disney. Nú stendur yfir endurgerð á kvikmyndinni í leikinni gerð.



Handriti myndarinnar var lekið í fyrra og komu þá í ljós að aðalpersóna nýju myndarinnar átti að vera hvít.



Aðdáendur tjáðu gremju sína yfir þessari ákvörðun á samfélagsmiðjum og varð það til þess að Disney gaf út yfirlýsingu þess efnis að Mulan og aðrar helstu sögupersónur kvikmyndarinnar myndu vera kínverskar í myndinni.



Hér fyrir neðan má sjá stiklu úr Fríðu og dýrinu og örstiklu úr Cars III.