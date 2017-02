Hlustendaverðlaunin fara fram í Háskólabíói í kvöld og verða þau í beinni útsendingu á Stöð 2 og á Vísi.is.



Kosning hefur staðið yfir á Vísir.is, þar sem hlustendur Bylgjunnar, FM957 og X977 kjósa það sem þeim fannst skara fram úr á tónlistarárinu 2016.



Útsendingin verður algjör tónlistarveisla og má horfa á hana í beinni útsendingu hér að ofan en hún hefst klukkan 19:45.



Hér að neðan er hægt að kynna sér hverjir eru tilnefndir.





Lag ársins: Friðrik Dór - Dönsum (eins og hálfvitar)

Friðrik Dór - Fröken Reykjavík

Á móti sól - Ég verð að komast aftur heim

Júníus Meyvant - Neon Experience

Kaleo - I Can´t Go On Without You

XXX Rottweiler hundar - Negla



Plata ársins: Júníus Meyvant - Floating Harmonies

Kaleo - A/B

Mugison - Enjoy!

Skálmöld - Vögguvísur Yggdrasils

Emmsjé Gauti - Vagg og velta



Söngvari ársins: Friðrik Dór

Júníus Meyvant

Magni

Páll Óskar

Jökull Júlíusson

Mugison



Söngkona ársins: Glowie

Salka Sól

Soffía Björg

Hildur

Ágústa Eva

Sylvia



Flytjandi ársins: Kaleo

Emmsjé Gauti

Aron Can

Frikki Dór

Júníus Meyvant

Á móti sól



Nýliði ársins: Aron Can

Soffía Björg

Hildur

Sindri Freyr

Puffin Island

Ása



Myndband ársins: Hildur - I´ll Walk With You

Quarashi - Chicago

Emmsjé Gauti - Djammæli

Kaleo - Save Yourself

Retro Stefson - Skin

XXX Rottweiler hundar - Negla

Soffía Björg - I Lie

Emmsjé Gauti - Reykjavik



Erlenda lag ársins: Justin Timberlake - Can´t Stop The Feeling

Coldplay - Hymn For The Weekend

Pink - Just Like Fire

Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza

Foo Fighters - St. Cecilia

Florance + The Machine - Deiliha