Lést eftir líkamsárás á Íslandsbryggju Agnar Már Másson skrifar 4. júlí 2026 22:56 Ísandsbryggja í Kaupmannahöfn. Wikipedia Commons Sænskur maður á fertugsaldri er látinn eftir líkamsárás á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn í Danmörku á fimmtudag. Þar hafði fólk komið saman til þess að fylgjast með útsendingu frá heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu. Lögreglan greinir frá því að 32 ára Svíi hafi látið lífið af áverkum sínum eftir að hafa orðið fyrir líkamsárás á viðburði TV2 og Fanpark á Íslandsbryggju á fimmtudag. „Í tengslum við ofbeldið á Íslandsbryggju á fimmtudagskvöld, þá lést fórnarlambið á Ríkissjúkrahúsinu,“ segir í fréttatilkynningu lögreglunnar í Kaupmannahöfn í Danmörku. Þá sé 31 árs maður í haldi vegna málsins og rannsókn standi enn yfir. Maðurinn hafi verið úrskurðaður heiladauður í gær, föstudag. Maðurinn hlaut þungt högg á hálsinn sem fékk hann til að hníga niður á staðnum, samkvæmt frétt Ekstra bladet, um það leyti sem viðureign Noregs og Fílabeinsstrandarinnar var í útsendingu á skjá við bryggjuna. Hinn grunaði er sagður hafa gefið sig fram við yfirvöld en lýst yfir sakleysi sínu, að sögn Ekstra bladet. Danmörk HM 2026 í fótbolta Mest lesið Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Innlent Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra Innlent „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Innlent Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Innlent Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Innlent Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Innlent „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Innlent Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Innlent Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Innlent Fleiri fréttir Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sjá meira