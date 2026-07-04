Erlent

Lést eftir líkams­á­rás á Ís­lands­bryggju

Agnar Már Másson skrifar
Ísandsbryggja í Kaupmannahöfn.
Ísandsbryggja í Kaupmannahöfn. Wikipedia Commons

Sænskur maður á fertugsaldri er látinn eftir líkamsárás á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn í Danmörku á fimmtudag. Þar hafði fólk komið saman til þess að fylgjast með útsendingu frá heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu.

Lögreglan greinir frá því að 32 ára Svíi hafi látið lífið af áverkum sínum eftir að hafa orðið fyrir líkamsárás á viðburði TV2 og Fanpark á Íslandsbryggju á fimmtudag.

„Í tengslum við ofbeldið á Íslandsbryggju á fimmtudagskvöld, þá lést fórnarlambið á Ríkissjúkrahúsinu,“ segir í fréttatilkynningu lögreglunnar í Kaupmannahöfn í Danmörku.

Þá sé 31 árs maður í haldi vegna málsins og rannsókn standi enn yfir. Maðurinn hafi verið úrskurðaður heiladauður í gær, föstudag.

Maðurinn hlaut þungt högg á hálsinn sem fékk hann til að hníga niður á staðnum, samkvæmt frétt Ekstra bladet, um það leyti sem viðureign Noregs og Fílabeinsstrandarinnar var í útsendingu á skjá við bryggjuna.

Hinn grunaði er sagður hafa gefið sig fram við yfirvöld en lýst yfir sakleysi sínu, að sögn Ekstra bladet.

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