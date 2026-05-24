Sá sem skotinn var til bana hafi áður reynt að nálgast Hvíta húsið

Eiður Þór Árnason skrifar
Afgirtur vettvangur skammt frá Hvíta húsinu í gær.
Afgirtur vettvangur skammt frá Hvíta húsinu í gær. AP/Alex Brandon

Lífvarðasveit Bandaríkjaforseta hefur gefið út að árásarmaður hafi verið skotinn til bana af meðlimum sveitarinnar í gær eftir að hann hleypti af skotvopni nálægt öryggishliði við Hvíta húsið. Þetta er í þriðja sinn sem skotið er nálægt Donald Trump Bandaríkjaforseta síðasta mánuðinn.

Lífvarðasveitin (e. The United States Secret Service) sagði í yfirlýsingu á samfélagsmiðlinum X, áður Twitter, að maðurinn hefði verið við 17th Street og Pennsylvania Avenue þegar hann „dró vopn úr tösku sinni“ skömmu eftir klukkan 18 að staðartíma í gær og byrjaði að skjóta. Meðlimir lífvarðasveitarinnar hefðu í kjölfarið skotið hinn grunaða sem hefði síðar látist á sjúkrahúsi.

AP-fréttaveitan greinir frá og hefur eftir ónefndum heimildarmanni innan lögreglunnar að sá grunaði sé talinn vera hinn 21 árs gamli Nasire Best.

Áður reynt að komast að Hvíta húsinu

Vegfarandi varð einnig fyrir skoti í gær en heimildarmaður AP segir óljóst hvort viðkomandi hafi orðið fyrir skotum hins grunaða eða lífvarða.

Samkvæmt dómsskjölum var Best handtekinn í júlí 2025 eftir að hann reyndi að komast inn um annað eftirlitssvæði Hvíta hússins án heimildar, sinnti ekki skipunum lögreglumanna um að stöðva, „fullyrti að hann væri Jesús Kristur“ og sagðist vilja vera handtekinn.

Best hafi verið gert að halda sig frá svæðinu fram að réttarhöldum en handtökutilskipun síðar gefin út í ágúst eftir að tilkynnt hafi verið um vanefndir hans.

Nýjasta skotárásin í nálægð við Trump

Þetta var í þriðja sinn síðasta mánuðinn sem skotum er hleypt af nálægt forsetanum eftir atvik á kvöldverði samtaka fréttaritara Hvíta hússins 25. apríl og annað nálægt Washington-minnismerkinu fyrr í maí.

Lífvarðasveit forsetans segir að enginn af þeirra mönnum hafi slasast og að Trump sem var í Hvíta húsinu á þessum tíma hafi ekki orðið fyrir áhrifum. Upphaflega var gert ráð fyrir að Trump myndi verja helginni á golfklúbbi sínum í New Jersey en hann breytti áætlunum sínum á föstudag og var þess í stað í Hvíta húsinu.

Skothvellir við Hvíta húsið

Skothvellir heyrðust í grennd við Hvíta húsið. Skotmaðurinn er sagður felldur. Svæðið hefur verið afgirt.

