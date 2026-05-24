Í beinni: Mikið í húfi í lokaumferðinni Sindri Sverrisson skrifar 24. maí 2026 13:56 Tottenham hefur verið í fallhættu í allan vetur. Getty/Sebastian Frej Lokaumferð tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta er í dag, klukkan 15, og fylgst er með öllum leikjum hér á Vísi. Hægt er að smella á textalýsingu hvers leiks hér að neðan en allt það helsta kemur inn í vaktina hér neðar í greininni. Lokaumferðin kl.15: Brighton - Man. Utd (Sýn) Burnley - Wolves (Sýn Sport Ísland) Crystal Palace - Arsenal (Sýn Sport 3) Fulham - Newcastle (Sýn Sport Ísland 2) Liverpool - Brentford (Sýn Sport 4) Man. City - Aston Villa (Sýn Sport 2) Forest - Bournemouth (Sýn Sport Ísland 3) Sunderland - Chelsea (Sýn Sport 6) Tottenham - Everton (Sýn Sport 5) West Ham - Leeds (Sýn Sport Ísland 4) Doc Zone er á Sýn Sport kl. 14.40 og Sunnudagsmessan klukkan 20. Í lokaumferðinni ræðst hvort það verður West Ham eða Tottenham sem fellur úr deildinni með Burnley og Wolves. West Ham þarf sigur gegn Leeds og treystir á að Tottenham tapi gegn Everton. Staðan fyrir lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar. Átta efstu liðin komast í Evrópukeppnirnar þrjár. Fjöldi liða er í baráttu um Evrópusæti en ljóst er að átta efstu liðin leika í Evrópukeppni á næstu leiktíð. Meistarar Arsenal, Manchester City, Manchester United og Aston Villa eru örugg inn í Meistaradeild Evrópu. Fimmta liðið bætist við í dag og mögulega það sjötta en það gerist aðeins ef Villa endar í 5. sætinu. Liðið í 7. sæti (og liðið í 6. sæti ef Villa endar ekki í 5. sæti) fer í Evrópudeildina og liðið í 8. sæti í umspil Sambandsdeildarinnar. Bein textalýsing frá lokaumferðinni er hér að neðan. Birtist hún ekki þarf að endurhlaða síðunni.