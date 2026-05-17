Innlent

Loka­tölur í Suðurnesjabæ: Meiri­hlutinn heldur velli

Agnar Már Másson skrifar
Samfylkingin er stærst í Suðurnesjabæ.
Samfylkingin er stærst í Suðurnesjabæ. Vísir/Vilhelm

Meirihlutinn heldur í Suðurnesjabæ þar sem listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa og Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

Lokatölur í Suðurnesjabæ eru komnar í hús. Á kjörskrá eru 3.152 en 2.002 greiddu atkvæði.

Samfylkingin hlýtur þrjá sveitarstjórnarfulltrúa í Suðurnesjabæ með 34 prósent atkvæða.

Þar á eftir kemur Sjálfstæðisflokkur með 25,4 prósent atkvæða, Framsókn með 22,5 prósent, og Miðflokkur fær 18 prósent. Þeir fá því allir tvo fulltrúa hver um sig.

Samfylking og Framsókn eru í meirihlutasamstarfi í sveitarfélaginu, sem heldur samkvæmt þessum tölum.

Suðurnesjabær Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið