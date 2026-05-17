Meirihlutinn heldur í Suðurnesjabæ þar sem listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa og Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.
Lokatölur í Suðurnesjabæ eru komnar í hús. Á kjörskrá eru 3.152 en 2.002 greiddu atkvæði.
Samfylkingin hlýtur þrjá sveitarstjórnarfulltrúa í Suðurnesjabæ með 34 prósent atkvæða.
Þar á eftir kemur Sjálfstæðisflokkur með 25,4 prósent atkvæða, Framsókn með 22,5 prósent, og Miðflokkur fær 18 prósent. Þeir fá því allir tvo fulltrúa hver um sig.
Samfylking og Framsókn eru í meirihlutasamstarfi í sveitarfélaginu, sem heldur samkvæmt þessum tölum.