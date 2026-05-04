Sóttvarnalæknir segir það ekki áhyggjuefni að farþegaskip þar sem tveir eru látnir úr svokallaðri Hantaveiru muni koma hingað til lands samkvæmt núverandi ferðaáætlun þess. Heilbrigðisyfirvöld fylgist vel með stöðunni um borð og ljóst að þegar sé verið að bregðast við.
Greint hefur verið frá því að þrír farþegar á skemmtiferðaskipinu MC Hondius hafi látist vegna hantaveiru og er grunur um að fimm farþegar til viðbótar séu smitaðir. Skipið var á leið frá Argentínu til Grænhöfðaeyja þegar veikindi farþega gerðu vart við sig og var því þá siglt til Suður-Afríku. Haldist ferðaáætlun skipsins óbreytt siglir það hingað til lands í lok mánaðar þar sem það á viðkomu í Keflavík, Breiðafirði, Ísafirði, Flatey og loks á Akureyri.
„Við fylgjumst með stöðunni og erum vakandi en það er engin ástæða fyrir okkur hér að bregðast sérstaklega við,“ segir Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir í samtali við Vísi. Enginn Íslendingur sé um borð og enginn sem tengist Íslandi og óljóst á þessum tímapunkti hvort för þess verði haldið áfram eður ei og þá hvort sömu farþegar sigli með skipinu.
„Þarna er hægt að bregðast við og þrífa og sótthreinsa þannig að skipið geti uppfyllt öll skilyrði,“ segir Guðrún. Hún bætir því við að öll skip sem komi til Íslands þurfi að uppfylla kröfur heilbrigðisyfirvalda. Málið sýni fram á mikilvægi alþjóðasamstarfs í sóttvarnarmálum, vel sé fylgst með því af hálfu heilbrigðisyfirvalda. Þá skipti sköpum hvernig hantaveiran dreifist.
„Það eru til yfir tuttugu afbrigði af þessari veiru. Við vitum ekki hvaða afbrigði er á ferð í þessu skipi en hún smitast fyrst og remst frá dýrum, nagdýrum, rottum og músum, úr þeirra saur og þvagi og berst þannig á milli fólks. Einhver afbrigði geta borist á milli fólks en ekki öll, það er ekki aðalsmitleiðin.“
Veiran valdi helst þrennskonar veikindum, blæðandi hitaveirusótt, nýrnabilun og lungnaheilkennum og telur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að síðastnefnda einkennið hafi komið upp meðal farþega um borð í MC Hondius. Veiran komst í fréttir á síðasta ári þegar Barbara Arakawa eiginkona Hollywood leikarans Gene Hackman lést úr veirunni. Guðrún segir meðgöngutíma sýkingar að jafnaði vera um tvær vikur og lengur.
„Og þessi veira finnst meðal annars í Suður-Ameríku, og gæti hafa borist þaðan í þessa farþega, þó maður viti það ekki. Ég veit ekki til þess að þetta hafi greinst hér og það er ekki vitað til þess að þetta hafi greinst í dýrum hér á landi, enda tengist þetta gjarnan þrifum og umgengni. Það þarf alltaf að passa upp á allt svona, passa upp á þrif og umgengni, það vill enginn rottugang á sínu heimili eða nálægt matnum sínum, það er ástæða fyrir því, þessi dýr bera allskonar veirur.“