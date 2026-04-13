Tónlist

Björn Boði og Paris Hilton í fíling

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Björn Boði og Paris Hilton voru í góðum fíling á Coachella um helgina.

Það var margt um dýrðir á tónlistarhátíðinni Coachella sem haldin var í eyðimörkinni Palm Desert í Kaliforníu um helgina. Á samfélagsmiðlum mátti sjá að einhverjir Íslendingar leyndust í hópi tugþúsunda tónlistargesta.

Meðal þeirra var Björn Boði Björnsson, sonur World Class hjónanna Bjössa og Dísu, en hann er búsettur í New York þar sem hann lærir á viðskiptahliðar tískunnar í listaháskólanum FIT. 

Björn Boði er duglegur að sækja tónleika og hefur nokkrum sinnum áður farið á þessa sívinsælu tónlistarhátíð. Í ár var hann í heldur betur spennandi félagsskap því hann birti mynd af sér og stórstjörnunni Paris Hilton.

 

Björn Boði og Paris Hilton flott tvíeyki.Instagram @bjornbodi

Var þetta skemmtileg sjálfa af tvíeykinu en mögulega hefur vinskapur myndast í kjölfarið. Paris Hilton er þekkt fyrir að vera einstaklega almennileg við aðdáendur sína og lætur sig aldrei vanta á Coachella. 

