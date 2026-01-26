Lífið

Sveppi þvoði hnaus­þykkt hár Eiðs Smára

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sveppi fór mikinn með Eið í stólnum.
Sveppi fór mikinn með Eið í stólnum.

Í síðasta þætti af Gott kvöld vakti eitt atriði sérstaka athygli og var það þegar Sveppi fór með besta vini sínum, Eiði Smára Guðjohnsen, á hárgreiðslustofu.

Verkefnið, að þvo hárið á honum eins og fagmaður. Eiður vakti sjálfur athygli fyrir nokkrum misserum þegar hann fór í hárígræðslu og er í dag með fallegt, þykkt og ljóst hár.

Hér að neðan má aftur á móti sjá Sveppa fara á kostum þegar hann handleikur hárið, eins og fagmaður.

Klippa: Sveppi þvoði hnausþykkt ár Eiðs Smára
Gott kvöld


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.