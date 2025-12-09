Sökuð um að drepa barnið sitt á basísku mataræði Kjartan Kjartansson skrifar 9. desember 2025 13:41 Börnin bjuggu með foreldrum sínum í Phoenix í Arizona í Bandaríkjunum. Foreldrarnir gætu átt yfir höfði sér lífstíðarfangelsisdóm. Vísir/Getty Fimm mánaða gamalt barn í Arizona í Bandaríkjunum er látið og þrjú eldri systkini þess þjást af næringarskorti vegna þess að foreldrar þeirra settu þau á svokallað basískt mataræði. Foreldrarnir höfðu orðið fyrir áhrifum af upplýsingafalsi um heilsu, bóluefni og lyf. Aðstæður barnanna uppgötvuðust þegar móðir þeirra hringdi í neyðarlínu vegna þess að yngsta barn þeirra var meðvitundarlaust í júlí árið 2023. Lögreglumenn fundu barnið látið á heimili fjölskyldunnar í Phoenix. Eldri börnin þrjú, tveggja, fjögurra og fimm ára, voru færð á sjúkrahús en þau þjáðust af ýmis konar kvillum vegna viðvarandi næringarskorts, meðal annars beinkröm, beinrýrð og D-vítamínskorti. Þá voru þau með verulega þroskafrávik, að sögn USA Today. Saksóknarar ákærðu foreldrana, sem eru á þrítugsaldri, fyrir manndráp og barnamisnotkun. Þeir gætu sloppið með sextán ára dóm geri þeir sátt við ákæruvaldið. Þeir telja að foreldrarnir hafi valdið dauða yngsta barnsins og svelt þau eldri með því að hafa þau á öfgakenndri útgáfu af basísku fæði sem byggir á þeirri ranghugmynd að hægt sé að lækna sjúkdóma og afeitra líkamann með því að breyta sýrustigi hans í gegnum mataræði. Túlkuðu hratt þyngdartap sem árangur Börnin fengu nær eingöngu grænmeti, ávexti og plöntumjólk. Þannig hafi þau nánast engin prótín, fitu né betrumbætt matvæli fengið. Þegar börnin horuðust hratt sögðust foreldrarnir hafa túlkað það sem vísbending um að mataræðið skilaði tilætluðum árangri og fjarlægð eiturefni úr líkama þeirra. Foreldarnir forðuðust einnig að fara með börnin til lækna. „Við völdum þetta mataræði fyrir góða heilsu,“ sagði faðir barnanna þegar hann kom fyrir dóm í síðustu viku. Hluti af vellíðunariðnaðinum Basískt mataræði er á meðal ógrynni kúra og óhefðbundinna meðferða sem vellíðunariðnaðurinn heldur að fólki, ekki síst í gegnum samfélagsmiðla, og malar gull á. Hægt er að finna íslenskar jaðarvefsíður um mataræðið. Foreldarnir sögðu lögreglu að þeir hefðu stuðst við myndbönd sem þeir fundu á netinu og samfélagsmiðlafærslur þar sem varað var við bóluefnum, læknismeðferðum fyrir ungbörn og algengum lyfjum eins og verkjalyfinu Tylenol. Bandarískum heilbrigðisyfirvöldum er nú stýrt af Robert F. Kennedy yngri, einum þekktasta andstæðingi bóluefna í heiminum. Undir stjórn hans hefur alríkisstjórnin gefið til kynna opinberlega að tengsl kunni að vera á milli einhverfu og þess að mæður taki inn Tylenol á meðgöngu. Engar vísindalegar vísbendingar eru til um það. Bandaríkin Erlend sakamál Börn og uppeldi Ofbeldi gegn börnum Mest lesið „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Innlent Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Innlent Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Innlent Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Innlent Komust yfir myndband af slysinu Innlent Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Innlent Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Erlent Farþeginn enn í haldi lögreglu Innlent Guðmundur Ingi kominn í veikindaleyfi og á leið í hjartaaðgerð Innlent Fleiri fréttir Efnahagsráðherra Kúbu í lífstíðarfangelsi fyrir óljósar sakir Litháar lýsa yfir neyðarástandi vegna belgja frá Belarús Þingmenn hyggjast þvinga Hegseth til upplýsingagjafar Átökin magnast á landamærum Kambódíu og Taílands Bílstjórinn meðvitundarlaus þegar rútan lenti á biðskýlinu Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Afdráttarlaus stuðningur við Úkraínu og aukinn þrýstingur á Rússa Vöruðu við flóðbylgjum eftir stærðarinnar jarðskjálfta Kallar Greene heimskan svikara Segir að taka þurfi mikilvægar ákvarðanir Ætla að gera út af við hernaðargetu Kambódíu Með byssu í stærstu verslunarmiðstöð Oslóar Trump hundfúll að fá ekki greiða gegn greiða Átök blossa aftur upp á landamærum Taílands og Kambódíu Japanir saka Kínverja um óvarlega framgöngu í háloftunum Segir Rússa viljuga en Selenskí ekki Fundu spjótsodda alsetta gulli mörghundruð árum eldri en talið var mögulegt Á fjórða hundrað gripa orðið fyrir vatnstjóni á Louvre Meiri ógn af smábátum í Karíbahafinu en Rússlandi „Samrýmist að miklu leyti okkar sýn“ Árleg tannlæknaheimsókn á brúsa danska ríkisins Handtekinn á Heathrow eftir árás með piparúða Hótar að ganga úr Evrópusamningi til að svipta útlendinga ríkisfangi Hermenn reyna að ræna völdum í Benín Tuttugu og fimm fórust þegar skemmtistaður brann til kaldra kola Sambandið við Rússland og siðrof í Evrópu í forgangi Á fjórða tug barna drepin í drónaárás á leikskóla Hvelfingin um Tsjernobyl-verið stöðvar ekki kjarnorkugeislun Telja Evrópu traðka niður andóf gegn Úkraínustríðinu Ferðabannið útvíkkað frá tólf ríkjum í yfir þrjátíu Sjá meira