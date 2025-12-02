Erlent

Hús­leit gerð hjá utan­ríkisþjónustu ESB vegna meints mis­ferlis

Kjartan Kjartansson skrifar
Langir skuggar við Berlaymont-bygginguna sem hýsir meðal annars utanríkisþjónustu Evrópusambandsins í Brussel. Svo virðist sem að myrkaverk hafi verið framin þar í tengslum við útboð fyrir nokkrum árum.
Langir skuggar við Berlaymont-bygginguna sem hýsir meðal annars utanríkisþjónustu Evrópusambandsins í Brussel. Svo virðist sem að myrkaverk hafi verið framin þar í tengslum við útboð fyrir nokkrum árum. Vísir/EPA

Belgískir lögreglumenn gerðu húsleit í höfuðstöðvum utanríkisþjónustu Evrópusambandsins í Brussel í dag og þrír voru handteknir í tengslum við rannsókn á meintum svikum. Málið tengist útboði á þjálfun fyrir unga erindreka.

Húsleit var einnig gerð hjá Evrópuháskólanum í Brugge og á heimilum nokkurra einstaklinga, að sögn embættis saksóknara Evrópusambandsins.

Aðgerðirnar tengjast rannsókn á svonefndum diplómataskóla Evrópusambandsins sem þjálfar unga erindreka og misferli með fjármuni sambandsins í tengslum við útboð.

Utanríkisþjónusta ESB bauð þjálfunarverkefnið út fyrir tímabili 2021 til 2022 og hlaut Evrópuháskólinn hnossið. Saksóknaraembættið segist hafa „sterkar grunsemdir“ um að útboðsferlið hafi ekki verið í samræmi við samkeppnislög.

Þannig sé rökstuddur grunur uppi um að fulltrúar Evrópuháskólans hafi fengið pata af kröfunum sem gerðar yrðu til verktaka áður en verkefnið var boðið út. Rannsóknin beinist einnig að því hvort að háskólinn hafi haft ástæðu til að ætla að hann fengi verkefnið, jafnvel áður en útboðið var auglýst.

Blaðið Politico hefur eftir háttsettum embættismanni hjá ESB að rannsókn á útboðinu hafi verið hafin áður en Kaja Kallas, núverandi utanríkismálastjóri sambandsins, tók við embætti.

Evrópusambandið Belgía Erlend sakamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið