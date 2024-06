The Damned er sálfræðileg hryllingsmynd sem gerist á nítjándu öld á Vestfjörðum og fylgir Evu, ekkju og erfingja afskekktar verbúðar en Variety gerir myndinni meðal annars skil. Þegar erlent seglskip strandar í firðinum, stendur Eva frammi fyrir erfiðu vali, á hún og vinnumenn hennar, að koma til bjargar eða forgangsraða eigin velferð. Þjökuð samviskubiti og vaxandi ótta um ómanneskjulega hefnd, takast Eva og vinnumenn hennar, á við afleiðingar gjörða sinna.

Gagnrýnandi veftímaritsins Elements of Madness segir The Damned vera allt í senn eina fallegastu og trufluðustu mynd sem hann hefur séð í langan tíma, og einn af gimsteinum ársins á kvikmyndahátíðinni. Gagngrýnandi The Collider segir að erfitt verði að hrista myndina af sér, hún skeri áhorfandan inn að beini og hrósar bæði leikstjóranum og Eli Arinson kvikmyndatökumanni.

Skjáskot úr myndinni.

Tekin upp á Vestfjörðum síðasta vetur

„Veturnir á Íslandi voru erfðir og fátækt mikil, en er hægt að réttlæta athafnir í nafni eigin velferðar?“ er haft eftir Þórði Pálssyni.

Hann segir hugmyndina að sögunni megi rekja til draugasagna sem hann heyrði á uppvaxtarárum, um það hvernig heimamenn reyndu viljandi að láta skip reka á land.

„Síðan var allt hirt sem hægt var og passað upp á, að enginn lifði af til að segja frá. Draugur getur verið andi en einnig hræðilega vera, rotnandi líkami sem leitar þig uppi í myrkrinu. Svona sögur sátu í mér sem krakki og varð uppsprettan að The Damned,“ segir Þórður.

Odessa Young í hlutverki sínu í myndinni.

Myndin var tekin upp á Vestfjörðum síðastliðinn vetur. Ósvör í Bolungarvík var endurlífgað og lítið kvikmyndaver sett upp á Ísafirði. Meðframleiðandi myndarinnar, Guðmundur Arnar Guðmundsson segir endurgreiðslukerfi menningar- og viðskiptaráðuneytisins hafa skipt sköpun og stuðningur Vestfirðinga og þá sérstaklega bæjarstjórar Bolungarvíkur og Ísafjarðarbæjar hafa verið ómetanlegan. Íslendingar eru í flestum lykilstörfum The Damned þrátt fyrir að leikarahópurinn sé erlendur að frátöldum Andreasi Sigurðssyni listdansara og meðlimi Hatara.

The Damned er framleidd af Elation og Wild Atlantic og meðframleidd af hinu íslenska Join Motion Pictures. Protagonist sér um alþjóðlega dreifingu myndarinnar og geta Íslendingar átt von á að The Damned verði sýnd í kvikmyndahúsum landsins með haustinu, að því er segir í tilkynningunni.