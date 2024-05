Jón Gunnar Kristinsson er í framboði til forseta Íslands.

Ég býð mig fram til forseta Íslands meðal annars því mér finnst komið nóg af neikvæðni og leiðindum í okkar fallega landi og mig langar að komast í aðstöðu til að vinna á móti því með áhrifaríkari leiðum en ég hef þegar gert sem listamaður. Að mínu viti á forseti Íslands að vera stemningsmaður, einhver sem blæs fólki kjark í brjóst þegar á móti blæs, stendur með því í erfiðleikum og fagnar með því þegar vel gengur.

Forseti Íslands á að vera virkur í þjóðmálaumræðu, sérstaklega þar sem halda þarf uppi vörnum fyrir þá sem minna mega sín í samfélaginu og að vera vakandi fyrir því að engir þjóðfélagshópar gleymist. Forsetinn þarf að vera með puttann á púlsinum og skynja stemninguna í samfélaginu á hverri stundu. Hann á að nota stöðu sína til að leiða til sátta þar sem ósætti er.

Forsetinn þarf líka að hafa sjarma og útgeislun, vera áhugaverður og skemmtilegur fulltrúi okkar áhugaverðu og skemmtilegu þjóðar. Við Íslendingar erum nefnilega mjög sérstök þjóð. Við höfum gríðarlega mikla aðlögunarhæfni, kunnum að meta sérkenni og erum sjálf þekkt um allan heim fyrir að vera sérkennilegt fólk. Einmitt vegna þessa þurfum við sérkennilegan forseta.

Meðal brýnustu viðfangsefna forseta Íslands er sú vandmeðfarna nálgun á með hvaða hætti við ætlum að nýta auðlindir okkar og að við gerum það í sem mestri sátt. Samband menningar og náttúru þarf alltaf að byggja á málamiðlun og þar gegnir forsetinn veigamiklu hlutverki.

Það er brýnt að sætta ólíka hópa á Íslandi áður en það er orðið um seinan. Það þarf að hjálpa innflytjendum að aðlagast samfélaginu betur, það þarf að brúa bilið milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Það þarf að finna leið til að sætta “góða fólkið” og “vonda fólkið.” Þar mun ég sem forseti gegna lykilhlutverki. Það þarf að efla og styrkja íslenska tungu og ég held að fáir séu betur fallnir til þess en ég. Alla mína ævi hefur íslenskan verið mitt helsta verkfæri, bæði í sköpun og list, og ég elska hana af öllu hjarta.

Að baki helstu kosta minna til embættisins liggur yfirgripsmikil og fjölbreytt lífsreynsla, margslungið vald á íslenskri tungu, hæfni til að beita henni á skapandi og áhrifaríkan hátt og að hafa jákvæð áhrif á fólk. Ég hef farið óhefðbundnar leiðir í lífinu sem veita mér skarpa innsýn inn í svo margar hliðar á íslensku samfélagi. Ég hef til dæmis starfað á geðdeild Landspítalans, sem leigubílstjóri (er líka með meirapróf), tekið þátt í að framleiða Volvo-bifreiðar í Svíþjóð, starfað við skógarhögg, skrifað fjölda bóka, ritverka, leikrita og sjónvarpsþátta og meira að segja verið borgarstjóri! Og af öllum sex frambjóðendunum í efstu sætum skoðanakannana er ég sá eini sem er nú sjálfstætt starfandi.

Klippa: Forsetaáskorun Vísis: Jón Gnarr

Hver er uppáhalds staðurinn þinn á Íslandi?

Skorradalur.

Ef þú fengir að ráða, hvaða einu breytingu myndir þú helst vilja gera á forsetaembættinu?

Fá að vera með búskap á Bessastöðum.

Segjum sem svo að þú tapir kosningunum og ákveðir í kjölfarið að snúa þér að blönduðum bardagalistum, hvaða lag myndir þú spila áður en þú færir inn í átthyrninginn?

Mannstu ekki eftir mér.

Er einhver „samsæriskenning“ sem þú telur vera sanna eða mikið til í?

Held að geimverur sé á meðal vor.

Ef þú ætlar að gera vel við þig, hvað fer á diskinn og í glasið?

Osso bucco og ískalt sódavatn.

Uppáhalds bíómynd?

Interstellar.

Hefur þú komist í kast við lögin?

Nokkru sinnum verið kærður fyrir grín, en aldrei dæmdur.

Hvert er þitt uppáhalds áhugamál sem gæti þótt skrítið?

Moltugerð.

Uppáhalds sjónvarpsþættir?

Breaking Bad.

Hver er þín uppáhalds líkamsrækt?

Kraftganga.

Saknar þú einhvers frá Covid-árunum?

Nei ég sakna einskins, enda einskis að sakna.

Hver er eftirminnilegasta stundin þegar þú þurftir að stíga út fyrir þægindarammann?

Þegar ég var tekinn fyrir á drag klúbbi á New York.

Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)

Flugufrelsarinn.

Áttu þér draumabíl?

Volksvagen ID bus.

Hvernig slappar þú af?

Garðyrkja er fyrir mér spa.

Ertu með húðflúr?

Já. Helling.

Hvað verður fyrst upp á vegg þegar þú sest að á Bessastöðum?

Fjölskyldumynd.

Hvaða þjóðarleiðtoga myndir þú helst vilja hitta og hvað yrði það fyrsta sem þú myndir segja?

Friðrik IX og ég myndi spyrja „Má ég sjá tattooin þín”.

Kanntu á eitthvað hljóðfæri?

Nei ekkert.

Jóga og Jón - frjáls eftir fjögur ár af borgarstjórnarstarfi Jóns.

Hver er uppáhalds tölvuleikurinn þinn?

Heros of might and magic 2.

Ef gerð yrði kvikmynd um þig, hver ætti að leika þig?

Sveppi.

Ef þú yrðir skipreka á eyðieyju, hvaða einn mótframbjóðanda tækir þú með þér?

Ásdísi Rán.

Hefur þú einhverja umdeilda skoðun, sem gæti orðið fréttamál á heimsvísu? Samanber skoðun Guðna Th á pítsuáleggjum.

Mér finnst þýsk matargerð ber af allir evrópskri matargerð.