Nick Cave og Colin Greenwood troða upp í Hörpu í sumar

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Senu Live. Þar segir að þeir félagar muni flytja valin lög, hrá og óskreytt. Þannig muni þeir afhjúpa grundvallareðli þeirra fyrir áhorfendum. Tónleikarnir fara fram þann 2. júlí.

Nick Cave er ef til vill best þekktur sem aðalsöngvari og lagahöfundur hljómsveitarinnar Nick Cave & the Bad Seeds. Hann er mikill Íslandsvinur og kom síðast fram hér á landi árið 2019.

Listræn sköpun Nick Cave er blómleg og í sífelldri þróun. Eftir langan listaferil sem spannar meira en fjörutíu ár hefur Nick Cave starfað þvert á fjölbreyttar listgreinar; sem sóló artisti og í hljómsveit, sem tónskáld, rithöfundur bóka, kvikmyndahandrita og vikulegs fréttabréfs „The Red Hand Files,“ og nú nýlega sem leirlistamaður.

Colin Greenwood hefur verið bassaleikari Radiohead frá upphafi eða síðan árið 1985. Radiohead hefur selt meira en þrjátíu milljónir platna um allan heim. Auk þess hefur hljómsveitin hlotið sex Grammy-verðlaun, fjögur Ivor Novello-verðlaun og hafa þeir verið vígðir inn í frægðar­höll rokks­ins (e. Rock and Roll Hall of Fame). Platan þeirra OK Computer er varðveitt í bandaríska þjóðbókasafninu.

Utan Radiohead er Colin rithöfundur og ljósmyndari. Hann hefur skrifað fyrir tímarit á borð við Guardian og Spectator og nýlega tilkynnti hann um útgáfu ljósmyndabókarinnar How To Disappear – A Portrait of Radiohead, þar sem hann fjallar um daglegt líf sitt og félaganna í hljóðveri og á ferðinni um heiminn.

Sex verðsvæði eru í boði og kosta miðarnir frá 6990 krónum. Almenn sala hefst á föstudaginn 12. apríl klukkan 10:00. Póstlistaforsala Senu Live hefst degi fyrr, 11. apríl klukkan 10:00. Um 1500 miðar eru í boði.