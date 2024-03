Kærastan sagði galið að geyma þetta í skúffunni

Hér má sjá tónlistarmyndbandið við lagið Put A Bullet:

Klippa: DJ Margeir & Matthildur - Take a Bullet

Spennandi en berskjaldandi

Margeir segir góða tilfinningu að vera búinn að gefa lagið út.

„Það er ótrúlega spennandi og gefandi, en á sama tíma er maður pínulítið að berskjalda sjálfan sig. Til þessa hef ég aðeins gefið út tónlist undir öðrum nöfnum, fyrir utan það að hafa kynnt tónlist annarra fyrir fólki á dansgólfinu.

En ég trúi því að það sé mikilvægt að nostra stöðugt við sköpunargleðina, á hvaða formi sem það er, koma því sem skapast á markað og fá þannig tækifæri til að tengjast áheyrendum á dýpri og merkingarbærri hátt en áður.

Svo skemmir ekki að til þessa hafa viðbrögðin verið vonum framar og það er gaman að sjá þegar listin hreyfir við fólki.“

Matthildur og DJ Margeir eru í skýjunum með góð viðbrögð við laginu. Saga Sig

Stjörnurnar Urður og Matthildur

Að sögn Margeirs spratt lagið Put a bullet upp úr samstarfi við Urði Hákonardóttur.

„Hin eina sanna Urður, sem þekktust er fyrir lögin sem hún samdi og söng með GusGus. Melódíum og ljóðfærni Urðar er komið fullkomlega til skila af hinni rísandi stjörnu Matthildi sem syngur lagið og ljáir því margbrotna dýpt.“

Margeir bauð í frumsýningarpartý á Röntgen um síðustu helgi þar sem hann gat fylgst vel með viðbrögðum gesta.

„Þetta var bara ótrúlega lítil, sæt og kósí veisla. En viðbrögð fólksins við laginu og myndbandinu yljuðu. Svona augnablik eru vitnisburður um mátt tónlistar sem tengir fólk saman á ósýnilegan hátt, skapar brýr milli ólíkra veruleika og vekur upp tilfinningar sem eru jafn eldgamlar og mannkynið sjálft.“

Matthildur og Margeir í góðum gír í útgáfuteitinu. Linda Björt

Kærastan hvatti hann til útgáfu

Aðspurður hver sé ástæðan fyrir því að hann hafi ákveðið að gefa lagið loksins út svarar Margeir:

Flókna svarið er að ráðgátan óskiljanlega og órannsakanlega um tímasetningar Guðs hefur upplýst okkur um að tónlistin sjálf og andlegt þróunarstig homo sapiens hafi náð kjörhita fyrir samruna sem mun stuðla að dýpri kærleika á jörðu.

Einfalda svarið er að kærastan mín sagði mér að það væri galið að geyma svona fínt lag í skúffunni í öll þessi ár.

Þetta lag er sem sagt búið láta bíða mikið eftir sér og á sér sirka 22 ára meðgöngutíma. Urður lagði niður fyrstu drögin að laginu á bar í Barcelona árið 2002. Góðir hlutir gerast hægt!“

Byrjaði sextán ára í bransanum

Margeir hefur sem áður segir verið áratugi í tónlistarbransanum.

„Ég byrjaði að þiggja laun fyrir tónlistarflutning þegar ég var aðeins sextán ára gamall á Borginni. Örfáum árum síðar, sumarið 1994 var ég svo dreginn inn í stúdíó og afurðin úr þeirri tilraun voru nokkur lög með hljómsveitinni Scope.

Eitt þeirra laga, Was That All It Was, skaust svo óvænt á toppinn og varð vinsælasta lag sumarsins á Íslandi.“

Þessi reynslumikli plötusnúður segist þó ekki endilega eiga sér neitt uppáhalds gigg.

„Ég er ekki mikið fyrir að líta í baksýnisspegilinn og er meira fyrir það að horfa fram á veginn.“

Það er svo ýmislegt spennandi á döfinni hjá Margeir.

„Ef Guð lofar þá munu koma út fleiri smáskífur á árinu. Svo hlakka ég mikið til næsta stóra viðburðar en þegar maí mánuður rís í austri mun ég sameinast GusGus og Karenu í Gamla bíó þar sem tónlistin mun fylla rýmið og tengja sálir þeirra sem hlýða á,“ segir hann að lokum.

Hér má sjá myndbandið á Youtube og hér má hlusta á það á Spotify.

Hér má sjá fleiri vel valdar myndir úr frumsýningarpartýinu:

Sóley Kristjánsdóttir vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni og Oddur Atlason rekstrarstjóri Petersen svítunnar. Linda Björt

Vinir og vandamenn fögnuðu ákaft! Linda Björt

Tónlistargleðin náði hámarki á Röntgen. Linda Björt

Fólk í fjöri! Snædís til vinstri og Karen Grétars til hægri! Linda Björt

Oddur Atlason og Margeir. Linda Björt

Góðir vinir létu sig ekki vanta. Linda Björt