Lóa Björk situr fyrir svörum í viðtalsliðnum Einhleypan.





Lóa fékk þá hugmynd að halda uppistandssýningu á Röntgen á sjálfan Valentínusardaginn þar sem þessar tilfinningar eru skoðaðar.

„Það getur verið gott að hlæja að sársauka. En sýningin er tileinkuð einhleypum og einmana fólki. Mig langar nefnilega að verða hjúskaparmiðlari og dreymir um að koma fólki saman, losa fólk úr viðjum einmanaleikans,“ segir Lóa kímin.

Hver er Lóa? Lagið þarna, I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint, I do not feel ashamed… kom strax upp í hugann. En svo er auðvitað ekkert af þessu satt. Ég er ekki móðir, og ekki elskhugi. Og ég upplifi alveg skömm. En samt gott lag, vildi að það væri meiri sannleikur í því fyrir mig.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár? Vil ekki hugsa um það, en takk fyrir að spyrja.

Aldur? Nýorðin 31 árs.

Starf? Ég er útvarpskona á Rás 1. Ég sé um Lestina. Það er ógeðslega gaman og besta vinna sem ég hef verið í.

Áhugamál? Klifur, mér finnst líka gaman að búa hluti til, t.d. hekla. Svo hef ég alltaf einhverjar bækur í kringum mig. Oft er ég ekkert endilega að lesa þær en ég er alltaf með eina í töskunni.

Gælunafn eða hliðarsjálf? Það hefur aldrei neitt festst. Lóa er líka svo stutt nafn.

Aldur í anda? Milljón ára.

Menntun? Ég er með hina víðfrægu B.A. gráðu af sviðshöfundabraut Listaháskóla Íslands.

Hvað myndi sjálfsævisagan þín heita? Ég myndi stela hlaðvarpsnafni Uglu Egils og Sögu Garðars og skýra hana Ástin og leigumarkaðurinn.

Guilty pleasure kvikmynd? The Proposal með Söndru Bullock og Ryan Reynolds.

Varstu skotin í einhverjum frægum þegar þú varst yngri? Já. Endalaust og alltaf. Páll Óskar og Elton John voru love of my life þegar ég barn. Ég var mega-fan af þeim og hringdi í útvarpið til að fá Can You Feel the Love Tonight spilað.. Ég er með ákveðna týpu. Ég elska tónlistarmenn. Þegar ég var komin í unglingadeild var það Retro Stefson hljómsveitin eins og hún lagði sig.

Held að þetta séu í grunninn týpurnar mínar, syngjandi og dansandi yndislegir karlmenn.

Talar þú stundum um þig í þriðju persónu? Nei það geri ég ekki.

Syngur þú í sturtu? Hvað þá? Nei ég syng ekki í sturtu en ég syng með öllum lögum í útvarpinu.

Uppáhalds snjallforritið (e.app) þitt? Ekkert app er í uppáhaldi hjá mér. Mér finnst öpp ömurleg.

Ertu á stefnumótaforritum? Já því miður er ég það. En ég er ekki virk eins og er og tek þessu ekki neitt sérstaklega alvarlega, enda gera það fæstir. Þetta eru bara leikir í símanum og það hafa verið færð sannfærandi rök fyrir því að þessi forrit gera fólki í raun erfiðara fyrir að finna ástina.

Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum? Handsterk, dagdreymin, ég veit það ekki.

Ég skil ekki þessa þriggja orða pælingu.

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum? Ég veit það ekki en vonandi er það meira jákvætt en neikvætt.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér heillandi? Hjálpsemi til dæmis. Til dæmis fólk sem heldur hurðinni opinni. Flott líka að bjóða góðan daginn til dæmis í verslunum. Líka gaman að hitta góða gestgjafa. Og mér finnst líka gaman þegar fólk er forvitið um aðra og áhugasamt um eitthvað fleira en sitt eigið líf og tene ferðir.

En óheillandi? Mér finnst ekki gaman að hlusta á fólk kvarta. Ég kvarta alveg stundum sjálf en mér finnst ógeðslega leiðinlegt að verða sjálf fyrir kvarti.

Ef þú værir dýr hvaða værir þú þá? Svanur.

Ef þú mættir velja einhverja þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja? Aftur er það talan þrír. Það væri miklu léttara að velja einhvern einn bara til að bjóða í mat. Ég myndi bjóða Guð, Jesú og Maríu mey í mat.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Því miður.

Lóa Björk

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Mér finnst skemmtilegast að spjalla við fólk.

Hvað finnst þér leiðinlegast að gera? Mér finnst leiðinlegt að fara út með rusl og endurvinnslu. Mér finnst líka leiðinlegt að horfa á annað fólk spila tölvuleiki.

Ertu A eða B týpa? Bara bæði.

Hvernig viltu eggin þín? Fryst.

Hvernig viltu kaffið þitt? Ég vil gleyma því í korter og drekka það svo kalt.

Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða staði ferðu? Ég fer á Röntgen, 12 tóna og Kaffibarinn.

Ertu með einhvern bucket lista? Nei en ég er með to-do lista.

Draumastefnumótið? Í loftbelg í ölpunum. Djók. Ég á ekkert draumastefnumót, en ég á draumabrúðkaup.

Mig langar ekkert að fara á milljón stefnumót með einhverjum ókunnugum í Sky Lagoon.

Einhver söngtexti sem þú hefur sungið vitlaust? Nei ég geri aldrei neitt vitlaust.

Hvað horfðir þú á síðast í sjónvarpinu? Örugglega Shameless, enda var ég að uppgötva þessa þætti og horfi mikið á þá þessa daganna.

Hvaða bók lastu síðast? Davíð Wunderbar eftir Hákon J. Behrens. Og hún er mjög skemmtileg.

Hvað er Ást? Tilgangur lífsins.