Lilja vill meina að Grammy-verðlaunin hafi að þessu sinni verið sérstök viðurkenning fyrir íslenskt menningarlíf.

Eins og meðal annarra Vísir hefur greint frá hlaut Laufey Grammy-verðlaun fyrir plötu sína Bewitched í flokki hefðbundinnar popptónlistar.

„Þetta er risastór áfangi og sigur fyrir Laufeyju sjálfa, en ekki síst íslenskt menningarlíf.“

Og Lilja heldur áfram að tíunda það að um sannkallaða Íslandshátíð er að ræða á sjöttugustu og sjöttu Grammy-tónlistarverðlaunahátíðinni. Ólafur Arnalds var einnig tilnefndur fyrir Some Kind of Peace (Piano Reworks) í flokknum nýaldarstemmningstónlist (e. Best New Age, Ambient, or Chant Album).

„Ekki nóg með þetta, heldur koma Íslendingar við sögu í annarri tilnefningu í kvöld. Tölvuleikurinn Stríðsguðin Ragnarök hlaut tilnefningu fyrir besta hljóðritið í flokki tölvuleikja og annarra gagnvirkra miðla (e. Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media) og í flokknum besta hljóðplatan fyrir hljóðupptökur (e. Best Immersive Audio Album),“ skrifar Lilja.

Hún segir að í laginu sé áberandi kórsöngur á norrænu máli, sem Schola Cantorum og Hymnodia taka upp í Hofi á Akureyri undir merkjum SinfoniaNord.

„Það drjúpa hæfileikar af hverju strái á þessari eyju okkar. Það er bara þannig.

Við getum verið svo ótrúlega stolt hvað fólkið okkar er að ná langt úti í honum stóra heimi. Höldum áfram að hlúa að menningarlífinu okkar, útkoman úr því mun alltaf gera okkur stolt,“ segir ráðherrann.

Á síðu Lilju brjótast út fagnaðarlæti sem von er. Meðal þeirra sem leggur orð í belg, glaður og ánægður, er Sigmundur Ernir Rúnarsson fjölmiðlamaður sem segir: „Það er ekki að spyrja að íslenskri menningu“ segir Sigmundur og setur inn tákn um klapp.