Spotify opinberaði í dag hvaða tónlistarfólk, lög og plötur var mest streymt árið 2023. Notendur Spotify þekkja margir hverjir þessa ársuppgjörslista sem hver og einn notandi fær sérsniðinn að sinni hlustun í lok árs.

Ótvíræður sigurvegari topplistanna á Íslandi þetta árið er Hafdís Huld. Líkt og áður segir var henni streymt mest, en hún átti líka vinsælasta lagið, Dvel ég í draumahöll, og vinsælustu plötuna, Vögguvísur, sem kom út árið 2012.

Hafdís Huld á sjö af tíu vinsælustu lögum ársins á Íslandi. Næst vinsælasta lagið var Flowers með Miley Cyrus, sem var jafnframt vinsælasta lag í heimi, og hin tvö lögin sem eru ekki með Hafdísi er finnski Eurovision-smellurinn Cha Cha Cha með Käärijä, og lagið Skína sem Patrik Atlason, betur þekktur sem Prettyboitjokkó, og knattspyrnumaðurinn Logi Tómasson, sem gengur undir listamannsnafninu Luigi, gáfu út.

Líkt og áður segir voru Vögguvísur Hafdísar Huldar vinsælasta platan. Þar á eftir komu Dýrin í Hálsaskógi, Heroes and Villains eftir Metro Boomin, platan SOS með SZA og 600 eftir íslenska rapparann Daniil. Ein önnur íslensk plata komst á topp tíu listan, en það var Móðir og barn eftir Friðrik Karlsson.

Laufey Lín Jónsdóttir var vinsælust á heimsvísu af íslensku tónlistarfólki á Spotify. Lag hennar From the Start sló rækilega í gegn og það sama má segja um plötu hennar Bewitched.

Þá hefur hún verið á tónlistarferðalagi um heiminn og meðal annars komið fram í vinsælum bandarískum sjónvarpsþáttum.

Hér fyrir neðan má sjá nokkra topp tíu lista sem varða mestu streymin á Spotify það sem af er ári, bæði á Íslandi og í heiminum.

Flest streymi á Íslandi

Topp 10 vinsælustu tónlistarmenn á Íslandi

1 Hafdís Huld

2 Bubbi Morthens

3 Drake

4 The Weeknd

5 Kanye West

6 Taylor Swift

7 Travis Scott

8 Friðrik Dór

9 Rihanna

10 21 Savage

Topp 10 yfir mest streymdu lög á Íslandi





1 Hafdís Huld – Dvel ég í draumahöll

2 Miley Cyrus – Flowers

3 Hafdís Huld – Litlar stjörnur

4 Käärijä – Cha Cha Cha

5 Hafdís Huld – Sofðu unga ástin mín

6 Hafdís Huld – Óskasteinar

7 PATRi!K, Luigi – Skína

8 Hafdís Huld – Sofa urtubörn

9 Hafdís Huld – Bíum bíum bambaló

10 Hafdís Huld – Ljós

Topp 10 yfir mest streymdu plötur á Íslandi





1 Hafdís Huld - Vögguvísur

2 Leikhópurinn Dýrin í Hálsaskógi - Dýrin í Hálsaskógi

3 Metro Boomin - HEROES & VILLAINS

4 SZA - SOS

5 Daniil - 600

6 Travis Scott - UTOPIA

7 The Weeknd - Starboy

8 Friðrik Karlsson - Móðir og barn

9 Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

10 Harry Styles - Harry's House

Flest streymi á alþjóðavísu

Topp 10 yfir vinsælustu tónlistarmenn í heimi





1 Taylor Swift

2 Bad Bunny

3 The Weeknd

4 Drake

5 Peso Pluma

6 Feid

7 Travis Scott

8 SZA

9 KAROL G

10 Lana Del Rey

Topp 10 yfir vinsælustu lög í heimi





1 Miley Cyrus - Flowers

2 SZA - Kill Bill

3 Harry Styles - As it Was

4 Jung Kook - Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)

5 Eslabon Armado – Ella Baila Sola

6 Taylor Swift – Cruel Summer

7 Metro Boomin - Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage)

8 Rema – Calm Down (with Selena Gomez)

9 Bizarrap - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

10 Taylor Swift – Anti-Hero

Topp 10 yfir vinsælustu plötur í heimi





1 Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

2 Taylor Swift - Midnights

3 SZA - SOS

4 The Weekends - Starboy

5 KAROL G - MAÑANA SERÁ BONITO

6 Morgan Wallen - One Thing At A Time

7 Taylor Swift - Lover

8 Metro Boomin - HEROS & VILLAINS

9 Peso Pluma - GÉNESIS

10 Harry Styles - Harry's House