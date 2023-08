Atletico De Madrid V Ac Milan Femminile - Final Women’s Cup 2023 ALCALA DE HENARES, SPAIN - AUGUST 26: Jennifer Hermoso is seen during the football match played between Atletico de Madrid and AC Milan Femminile at Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares on august 26, 2023, in Alcala de Henares, Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)