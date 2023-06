Brynhildur áfram í Borgó

Samkvæmt tilkynningu um endurráðninguna segir að samþykktir Leikfélags Reykjavíkur kveði á um að heimilt sé að endurráða leikhússtjóra til fjögurra ára og að Brynhildur hafi gengt starfinu frá febrúar árið 2020.

Leik­hús­stjóri heyr­ir und­ir stjórn LR og starfar í umboði henn­ar til fjög­urra ára í senn. Kristín Eysteinsdóttir sagði starfi leikhússtjóra lausu á miðju skipunartímabili og því er Brynhildur endurráðin nú.

Leik­hús­stjóri hefur yf­ir­um­sjón með öll­um leik­hús­rekstri í Borg­ar­leik­hús­inu og ber list­ræna ábyrgð á starf­sem­inni og rekstr­ar­lega ábyrgð gagn­vart stjórn LR.

Brynhildur útskrifaðist með BA Hons gráðu í leiklist frá Guildhall School of Music and Drama í London árið 1998, en áður hafði hún lokið BA gráðu í frönsku frá HÍ. Hún nam að auki leikritun við Yale School of Drama í Bandaríkjunum veturinn 2011-2012. Brynhildur er leikari, leikskáld og leik­stjóri en áður en hún var ráðin í stöðu leikhússtjóra hafði hún starfað um árabil í Borgarleikhúsinu sem leikari og leikstjóri og leikstýrt meðal annars Ríkharði III og Vanja frænda.

Mikil gleðitíðindi

„Stjórn Leikfélagsins telur það mikil gleðitíðindi fyrir Borgarleikhúsið að Brynhildur standi hér í stafni næstu fjögur ár. Hún hefur staðið sig fádæma vel í þessu starfi undanfarin ár við krefjandi aðstæður. Til viðbótar við sína listrænu forystu hefur hún sýnt afburðastjórnunarhæfileika og siglt leikhúsinu í gegnum fjölbreytt öldurót.“ er haft eftir Eggerti Benedikt Guðmundssyni, formanni Leikfélags Reykjavíkur.

„Ég þakka stjórn LR innilega sýndan heiður og traust. Borgarleikhúsið er kröftug og lifandi menningarstofnun þar sem samheldinn og framúrskarandi hópur fólks vinnur að því að skapa góða list, gleðja og næra. Starf leikhússtjórans er vissulega krefjandi en um leið gefandi og stundum jafnvel töfrandi. Það eru sannarlega forréttindi að fá að starfa við það sem maður hefur kosið að helga líf sitt. Ég horfi björtum augum til framtíðar og hlakka til að þjóna leikhúsinu okkar og listinni áfram af metnaði og gleði,“ er haft eftir Brynhildi.