„Cristmas spirit my dick,“ sagði Jason, eiginmaður bestu vinkonu minnar. Hann var búinn að vera skemmta mér með pabbabröndurum og mæla með bíómyndum við mig þar sem ég lá í örkumla kuðli í rúmi átta ára dóttur hans, en ég sagt honum að ég ætti erfitt með að horfa á bíómyndir vegna ástand míns.

Hann var að vísa til heilbrigðiskerfisins á íslandi. „Just let me know if you need more one-liners for your article,“ sagði hann og fór að baka súkkulaðismákökur fyrir mig.

Hann hitti naglann á höfuðið óvart. Staða máls míns í heilbrigðiskerfinu er orðin svo súr-realísk að það er ekkert nema endalausir one-linerar, sem kannski segja meira um það en nákvæm útskýring.

„Háskólaprófessor lýgur upp á sjúkling í sjúkraskýrslu“

„Framkvæmdastjóri lækninga heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu tilkynnir sjúklingi sérstaklega niðurstöður myndrannsóknar sem aldrei var framkvæmd.“

„Læknir man ekki einkenni sjúklings eftir 20 heimsóknir.“

„Maður mætir 13 sinnum í röð á bráðamóttöku og kvartar undan því að hausinn á honum sé að detta af án þess að myndataka sé framkvæmd.“

„Ósjálfbjarga, heimilislausum manni í neyðarástandi hótað að vera útskrifaður með lögregluvaldi eftir að spítali neitar að yfirfara mál hans.“

„Læknir vísar í gögn á spítala sem ekki eru til sem grundvöll meðferðaráætlunar sem gengur í bága við vísindalega samþykkt viðmið.“

„Heila og taugaskurðlæknir greinir mann sem segist líða eins og hann sé að detta úr lið „með þráhyggju“ en geðrannsókn geðlæknis greinir enga geðsjúkdóma, bráðageðveiki eða ranghugmyndir.“

„Læknir tekur ákvörðun um að trappa sjúkling niður af ópíóðaverkjalyfjum 5x meira og 4x hraðar en ráðlagt er eftir að honum finnst hann ekki nógu samvinnuþýður.“

„Spítali neitar að taka við gögnum erlendra sérfræðinga eftir að hafa mistekist að leysa mál en skipuleggur meðferðaráætlun byggða á greiningarferli sem hann hefur ekki framkvæmt.“

„Læknir segir aðspurður um útskriftarástæðu "við þurfum bara skófla fólki út og halda þessu gangandi.“

„Sjúklingur tekur hljóðupptökur sem sýna hvernig spítali neitar að samþykkja að einkennalýsingu, sögu atburða, staðfest gögn hjá sérfræðingum og segir honum hann „þurfi sjálfur að taka eitthvað á sig“ þegar hann krefst svara um hótanir um valdbeitingu fyrir að hafa upplýst lækni um hann sé ósjálfbjarga.“

Og svo framvegis. Alla vegu síðan og áfram ef draga má lærdóm af fortíðinni.

Ég er núna í herbergi átta ára gamallar stelpu, sem sefur upp í hjá mömmu sinni og eiginmaður hennar á sófanum. Þau reka fyrirtæki sem ert eitt hið virtasta í þeirra fagi, engu að síður er búið að hækka skattanna svo mikið að þau eru eiginlega í mínus þó það gangi í raun frábærlega, og núna eru þau byrjuð að vinna í sjálfboðaliðavinnu störfin sem skattarnir áttu að fara í. Að hjúkra mér meðan ég er ósjálfbjarga að örkumlast.

Þetta herbergi er fullt af prinsessudóti og búið að naglalakka mig í bak og fyrir, sem er ágætisskiptidíll fyrir okkur bæði sýnist mér. Sú átta ára fær að þjálfa myndlistarhæfileikanna og ég hef vingjarnlegt andlit nálægt. Það eru verri staðir til að deyja á.

Það er sorglegt að deyja úr einhverju sem auðveldlega er hægt að laga. Mig langar mest að útskýra í góðu tómi hvert skref málsins svo það afhjúpist skýrt, því það er í raun átakalegra en hægt er að lýsa snöggt. Snertir líf þúsunda. Ég hef hinsvegar tekið eftir því að minni upplýsingar eru meiri nú til dags, ef maður má nota newspeak, svo ef til vill er betra að vekja forvitni og segja söguna við næsta tækifæri. Ég vona bara ég fái það, einhver vilji hlusta, því ég er í alvöru ekki langt frá því að deyja. Eða „Ekki í bráðri hættu“ eins og það hljómar á newspeak.