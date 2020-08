Black Panther-stjarnan látin

Chadwick Boseman, leikarinn sem lék aðalhlutverkið í Marvel-myndinni Black Panther, er látinn. Boseman var aðeins 43 ára gamall.

Boseman hafði glímt við krabbamein í ristli undanfarin fjögur ár. Boseman skaust upp á stjörnuhimininn á árunum 2013 og 2014 þegar hann lék Jackie Robinson í myndinni 42 og James Brown í myndinni Get on Up. Hann hafði hins vegar aldrei rætt opinberlega um baráttuna við krabbameinið.

Hann varð hins vegar heimsfrægur eftir að hann lék King T’Challa í ofurhetjumyndinni Black Panther á vegum Marvel, sem vakti mikla athygli. Varð myndin til að mynda sú fyrsta af hinum svokölluðu ofurhetjumyndum sem tilnefnd hefur verið til Óskarsverðlauna sem besta myndin. Myndin var tilnefnd til sex Óskarsverðlauna á síðasta ári og hreppti þrjú.

Boseman lætur eftir sig eiginkonu.