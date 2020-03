Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, segir að Wayne Rooney gæti einn daginn taka við stjórastöðunni hjá þeim rauðklæddu frá Manchester.



United mætir Rooney og félögum í Derby er liðin mætast í enska bikarnum á Pride Park í kvöld en Rooney er spilandi aðstoðarþjálfari Derby.



Hann tók við því starfi þann 1. janúar og hefur verið í teymi Phillip Cocu. Norðmaðurinn segir að það gæti verið eitt skref í átt að starfinu á Old Trafford.



Solskjær var spurður hvort að hann sæi fyrir sér að Rooney myndi einhverntímann taka við starfinu hjá United og það lá ekki á svörum:



„Já,“ sagði Solskjær og hló. „Það fer eftir því hvað þú leggur mikið í þetta starf því þetta tekur yfir lífið þitt. Þetta er næst besta starfið, eftir því að spila leikinn.“





