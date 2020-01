Arsenal er komið áfram í 5. umferð enska bikarsins eftir 2-1 sigur á Bournemouth á útivelli í kvöld.



Það voru ekki liðnar nema fimm mínútur er Bukayo Saka skoraði og kom Arsenal yfir eftir afar fallega sókn. 22 sendingar áður en Saka þrumaði boltanum í slá og inn.





What a goal Watch Bukayo Saka score an absolute belter in the first five minutes ⬇ https://t.co/XQQvEwtDV0 #BOUARS #FACup #bbcfootball pic.twitter.com/l4mHQOEYhw

- @Arsenal are only the third club to record 9 wins in a span of 10 away matches in the FA Cup, after Preston North End in the late 19th century and Manchester United between 2015 and 2019. #EmiratesFACup #BOUARS