We Will Rock You úr Háskólabíói í Hörpuna

Söngleikurinn We Will Rock You eftir Queen og Ben Elton var frumsýndur í Háskólabíói þann 15. ágúst. Upphaflega stóð til að sýningar yrðu aðeins í ágúst en vegna mikillar eftirspurnar voru sýningar út september. Nú stendur hins vegar til að opna dyrnar að nýju í Eldborgarsal Hörpu þann 29. nóvember.



Söngleikurinn hefur notið mikillar velgengni erlendis og var til að mynda sýndur í um það bil 12 ár á West End og sló þar með áhorfendamet Dominion Theatre leikhússins. Þá hefur hann einnig verið settur á svið í fjölmörgum löndum eins og Spáni, Ítalíu, Ástralíu, Japan og víðar.



Með aðalhlutverk í söngleiknum fara Ragga Gísladóttir, Björn Jörundur, Laddi, Króli, Katla Njálsdóttir, Berglind Halla og Páll Sigurður og einnig tekur 16 manna leikhópur ásamt hljómsveit þátt í uppsetningunni. Mikil tilhlökkun er í hópnum enda er Eldborg talin vera sá allra flottasti tónleikasalur landsins þó víða væri leitað og er þetta í fyrsta skipti sem Króli og fleiri í leikhópnum stíga á svið í Eldborg.



„Ferlið er búið að vera alveg magnað, ótrúlega skemmtilegt,“ segir Króla sem hefur ekki komið fram áður í Hörpunni. Hann bjóst ekki við svona góðum móttökum.



Bjuggust ekki við svona móttökum

„Þetta er búið að vera strembið en æðislegt ferli, hef ekki skemmt mér svona rosalega í langan tíma. Að vinna með svona frábæru fólki er ómetanlegt. Það kom mér á óvart hvað við náðum og náum vel saman miðað við þetta stutta æfingaferli. Ég hef lært mjög mikið á þessum tíma og komið sjálfri mér heldur betur á óvart,“ segir Katla Njálsdóttir.„Ég hef einu sinni komið fram í Eldborg. Skrekkshópurinn minn og ég sýndum siguratriðið okkar á Barnamenningarhátíðinni í beinni á RÚV árið 2018. Ég er reyndar líka að fara halda Vælið, söngkeppni Verzlunarskóla Íslands 17. nóvember næstkomandi. Þannig maður fær aðeins að kynnast salnum áður en við sínum.“Katla bjóst ekki við svona góðum viðtökum.„Ég átti alveg vona á því að fólk myndi hafa gaman af þessu, ég meina, hver elskar ekki Queen og risastór dansatriði? Það kom mér samt á óvart að hvað fólk skyldi söguþráðinn og boðskapinn. Líka að fólk hafi tengt við karakterana. En þessi viðbrögð, vá maður, hefði aldrei getað ímyndað mér það að syngja Bohemian Rhapsody á sviðinu í Háskólabíó með allan salinn standandi að syngja með. Almáttugur minn það er svo ólýsanleg tilfinning.“