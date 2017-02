WOW air vÝsa­i Ý gŠr Ý or­ Bj÷rgˇlfs Jˇhannssonar, forstjˇra samkeppnisa­ilans Icelandair Group, Ý tÝsti ß Twitter ■ar sem „me, me, me“ kynslˇ­in er bo­in velkomin um bor­ Ý vÚlar flugfÚlagsins.



Bj÷rgˇlfur sag­i ß uppgj÷rsfundi Icelandair Group Ý gŠr ■a­ ljˇst a­ fyrirtŠki­ ■urfi a­ laga sig a­ breyttu neyslumynstri hverju sinni Ý ljˇsi fŠkkana Ý bˇkunum hjß dˇtturfÚlaginu Icelandair.



„Ůa­ koma kynslˇ­ir sem breyta neyslumynstrinu. Ůa­ er vŠntanlega ein a­ koma ■annig n˙na. ╔g man ekki hva­ h˙n er k÷llu­…. me, me, me,“ sag­i Bj÷rgˇlfur og ßtti vi­ aldamˇtakynslˇ­ina.



„╔g veit ekki hvort ■essi kynslˇ­ vilji endilega bendla sig vi­ low-cost,“ sag­i forstjˇrinn. „╔g held h˙n vilji bara fß ■jˇnustu og eiga m÷guleika ß a­ kaupa ■jˇnustu. Vi­ ver­um a­ breyta okkur Ý ■essa ßttina.“



Vi­ bjˇ­um "me me me" kynslˇ­ina velkomna um bor­ — WOW air (@wow_air) February 8, 2017