Eimskip hefur sami­ vi­ China Shipbuilding Trading Company Limited og Guangzhou Wenchong Shipyard Co. Ltd. um smÝ­i ß tveimur 2.150 gßmaeininga flutningaskipum. Hvort skip kostar jafnvir­i 3,7 milljar...

Dagur B. Eggertsson borgarstjˇri greindi Ý gŠr frß ßkv÷r­un borgarrß­s ReykjavÝkur um a­ hafna bei­ni bandarÝskra fjßrfesta um vi­rŠ­ur um s÷lu ß Hellishei­arvirkjun. "Thanks, but no thanks," sag­i Da...