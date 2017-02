Það er víst hægara sagt en gert að stofna hljómsveit en nýverið kom út app sem auðveldar fólki ferlið. Það eru fjórir ungir menn, fæddir á árunum 1995 og 1996, sem bjuggu til forritið sem kallast Band Up.



Hugmyndin að smáforritinu Band Up kviknaði hjá Arngrími Braga Steinarssyni, framkvæmdastjóra Bad Melody sem gefur smáforritið út. Arngrímur hafði flakkað á milli skóla í leit að mögulegum hljómsveitarmeðlimum í tæp tvö ár. „Ég fann engan sem hentaði nógu vel fyrir hljómsveitina sem ég hafði í huga. Fyrir tilviljun lentum við fjórir saman í hóp í frumkvöðlafræði í FG, en sá áfangi snýst um að framleiða vöru, stofna fyrirtæki og kynnast rekstri fyrirtækja,“ segir Arngrímur sem stofnaði fyrirtæki í kringum Band Up með þeim Auðuni Kvaran, Jóni Agli Hafsteinssyni og Páli Gestssyni.



„Þegar Arngrímur sagði okkur frá því hversu erfitt það er að stofna hljómsveit fór ekki á milli mála að við myndum reyna að leysa þetta vandamál og gera vöru úr því. Við komumst fljótt að því að smáforrit væri besta lausnin þar sem nánast allir ganga um með nettengda síma í vasanum,“ segir Auðunn.

Enn sem komið er fæst Band Up bara fyrir síma með Android-stýrikerfi. „Við erum með um 300 notendur en búumst við margfalt fleiri notendum þegar iOS-útgáfa kemur út.“



Smáforritið er enn í þróun en hefur þó slegið í gegn hjá notendum. „Við höfum fengið góð viðbrögð frá notendum hingað til. Við eigum svo eftir að bæta við nokkrum fleiri möguleikum í appið til þess að það gagnist sem flestum – til að mynda verður hægt að nota það til að fá stuðning frá tónlistar- og hljóðfæraverslunum og einnig verður hægt að auglýsa tónleika í Band Up.“



„Að hrista upp í tónlistarlífinu hér á landi,“ segir Auðunn aðspurður um markmiðið með forritinu. „Við viljum að það sé auðvelt fyrir tónlistarfólk að stofna hljómsveitir og nýta hæfileika sína til fulls. Við viljum ekki að fólk festist í að spila heima inni í bílskúr eða á rúmstokknum.“

Strákarnir hjá Bad Melody hafa orðið varir við að þetta er algengt vandamál, að fólk vilji komast í hljómsveit en eigi erfitt með að finna aðra hljómsveitarmeðlimi. „Við höfum rekist á margt fólk sem glímir við þetta vandamál. Við höfum meira að segja rekist á fólk sem hreinlega vissi ekki að það væri að glíma við þetta vandamál – fólk sem kannski var ekkert að pæla í að spila með öðrum fyrr en það frétti af Band Up og hversu auðvelt það væri að koma sér í hljómsveit í gegnum appið,“ segir Arngrímur sem er í fimm hljómsveitum.



Núna hafa tónlistarunnendur sem vilja spila í hljómsveit enga afsökun fyrir því að láta ekki til skarar skríða. „Þú þarft ekki einu sinni að stíga fram úr rúminu til að stofna hljómsveit. Í gegnum Band Up færðu líka að kynnast fólki sem þú myndir venjulega ekki kynnast, þ.e.a.s. appið tengir fólk algjörlega út frá tónlistaráhuga – ekki út frá því hvar manneskjan er stödd í lífinu,“ segir Arngrímur og tekur bankastjóra og atvinnulausan ungling sem dæmi. „Það væri ólíklegt að þeir myndu rekast hvor á annan í amstri dagsins og hvað þá stofna hljómsveit saman.“



Áhugasömum er bent á að fylgjast með Bad Melody á vefsíðunni þeirra, www.badmelody.com, en það er ýmislegt spennandi á teikniborðinu hjá þeim.