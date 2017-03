Það var margt um manninn á ráðstefnu sem haldin var í hátíðarsal Háskóla Íslands á miðvikudag og fjallaði um helstu eftirmál bankahrunsins – endurreisn fjármálakerfisins, beitingu fjármagnshafta og uppgjörið við kröfuhafa gömlu bankanna. Tilefni ráðstefnunnar var útgáfa bókarinnar The Icelandic Financial Crisis: A Study into the World's Smallest Currency Area eftir þá Ásgeir Jónsson, dósent og forseta hagfræðideildar HÍ, og Hersi Sigurgeirsson, dósent við viðskiptafræðideild HÍ.



Ásgeir Jónsson, dósent og forseti hagfrćđideildar HÍ.

Stefán Ólafsson, prófessor viđ félagsvísindasviđ HÍ.

Gylfi Magnússon, dósent viđ félagsvísindasviđ og fyrrverandi ráđherra, sat á nćstaftasta bekk.

Ragnar Árnason, prófessor í hagfrćđi viđ HÍ.

Steinţór Pálsson, fyrrverandi bankastjóri Landsbankans.

Jóhannes Karl Sveinsson lögmađur, Sigurđur Hannesson, framkvćmdastjóri eignastýringar Kviku og Jónas Fr. Jónsson, lögmađur og fyrrverandi forstjóri FME.