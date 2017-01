Tilraun með bóluefni gegn ebólu hefur borið góðan árangur. Ebóluveiran er ein sú skæðasta sem herjað hefur á mannkynið, en engar alvörutilraunir hafa verið gerðar til að vinna bug á henni fyrr en faraldur braust út í vestanverðri Afríku árið 2015 og kostaði meira en 11 þúsund manns lífið.



„Þótt þessar afgerandi niðurstöður komi of seint fyrir þá sem létu lífið í ebólufaraldrinum í vestanverðri Afríku, þá sýna þær að þegar næsti ebólufaraldur brýst út þá verðum við ekki varnarlaus,“ segir Marie-Paule Kieny, yfirmaður hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni WHO, en hún stjórnaði rannsókninni.



Tilraunin var gerð á 11.841 einstaklingi í Gíneu á árinu 2015. Af þeim fengu 5.837 manns nýja bóluefnið, en hinir fengu lyfleysu til samanburðar. Enginn þeirra sem fengu bóluefnið smitaðist af ebóluveirunni, en úr samanburðarhópnum smituðust 23.



Rannsóknin var samvinnuverkefni WHO með heilbrigðisyfirvöldum í Gíneu, læknasamtökunum Læknar án landamæra og norsku lýðheilsustofnuninni.



Niðurstöðurnar voru birtar í læknatímaritinu The Lancet og kynntar í tilkynningu frá WHO á Þorláksmessu.



Marie-Paule Kieny, doktor og yfirmađur hjá WHO. Fréttablađiđ/EPA