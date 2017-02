Haukar eru komnir í undanúrslit Coca Cola bikars karla eftir þriggja marka sigur á Selfossi, 31-28, í Schenker-höllinni í kvöld.



Í upphafi leiks benti ekkert til þess að Haukar væru að fara að vinna þennan leik. Íslandsmeistararnir voru steinrunnir í byrjun og lentu mest sex mörkum undir.



En smám saman hertu Haukarnir vörnina og Giedrius Morkunas var frábær í markinu og varði 20 skot (43%). Á meðan vörðu markverðir Selfoss aðeins 11 skot samanlagt.



Haukar sýndu svo styrk sinn í seinni hálfleiknum þar sem þeir spiluðu á köflum frábæra vörn og opnuðu vörn Selfyssinga trekk í trekk hinum megin á vellinum. Á endanum munaði þremur mörkum á liðunum, 31-28.



Gestirnir frá Selfossi byrjuðu leikinn frábærlega eins og áður sagði. Þeir komust í 0-3 og eftir 11 mínútur var munurinn orðinn sex mörk, 2-8.



Íslandsmeistararnir voru heillum horfnir og réðu ekkert við sóknarleik Selfoss sem var hraður og beittur. Varnarleikur gestanna var öflugur framan af leik en markvarslan var hins vegar frekar slök.



Um miðjan fyrri hálfleik fóru Selfyssingar að gera full mörg mistök í sókninni; tapa boltanum og taka léleg skot.



Það tók Hauka þó smá tíma að nýta sér þennan klaufagang Selfyssinga sem töpuðu fimm boltum á átta mínútna kafla um miðbik fyrri hálfleiks.



Á síðustu 10 mínútum fyrri hálfleiks breyttu Haukar stöðunni úr 7-12 í 14-15 sem voru hálfleikstölur. Morkunas varði sex af níu skotum sínum í fyrri hálfleik á þessum kafla þegar Haukar minnkuðu muninn. Hann hélt svo uppteknum hætti í seinni hálfleik.



Haukar skoruðu tvö fyrstu mörk seinni hálfleiks og náðu frumkvæðinu í leiknum. Selfyssingar komust aldrei yfir í seinni hálfleik eftir að hafa leitt allan fyrri hálfleikinn.



Elvar Örn Jónsson jafnaði metin í 19-19 þegar 20 mínútur voru eftir. Haukar svöruðu með þremur mörkum í röð og eftir það var róðurinn þungur fyrir gestina.



Haukavörnin var mjög þétt og á kafla áttu Selfyssingar erfitt með að koma almennilegum skotum á markið. Skyttur liðsins, Einar Sverrisson og Teitur Örn Einarsson, fundu sig ekki og skoruðu aðeins þrjú mörk úr 17 skotum utan af velli. Fyrir vikið mæddi mikið á Elvari sem reyndi allt hvað hann gat og skoraði 10 mörk. Það dugði þó ekki til.



Hergeir Grímsson minnkaði muninn í 24-22 með marki úr vinstra horninu þegar 10 mínútur voru eftir. Haukar svöruðu því með fjórum mörkum í röð og náðu sex marka forskoti sem var einfaldlega of mikið fyrir Selfoss.



Haukar kláruðu leikinn af yfirvegun og unnu á endanum þriggja marka sigur, 31-28.



Daníel Þór Ingason átti frábæran leik í Haukasókninni og skoraði níu mörk úr 10 skotum. Ivan Ivokovic vann sig inn í leikinn eftir erfiða byrjun og lauk leik með sex mörk.



Elvar Örn var markahæstur hjá Selfyssingum með 10 mörk.



Gunnar: Vorum svakalega lengi í gang, annan leikinn í röð

Gunnar Magnússon, þjálfari Hauka, var hundóánægður með hvernig hans menn byrjuðu leikinn gegn Selfossi í kvöld.



„Það stóð ekki steinn yfir steini. Við tókum glórulausar ákvarðanir í sókninni og þeir keyrðu yfir okkur. Við vorum ekki mættir og vorum svakalega lengi í gang, annan leikinn í röð. Við þurfum að skoða af hverju við erum svona lengi í gang,“ sagði Gunnar eftir leik.



„Ég er hundóánægður með fyrstu 10-15 mínúturnar. Við komum okkur í erfiða stöðu og þurftum að hafa virkilega mikið fyrir þessu í kvöld.“



Gunnar var þó ánægður með hvernig hans menn sneru dæminu sér í vil undir lok fyrri hálfleiks. Haukar minnkuðu muninn í eitt mark fyrir hálfleik, 14-15, og voru svo sterkari aðilinn í seinni hálfleik.



„Síðustu 10 mínúturnar í fyrri hálfleik voru mikilvægar, að komast aftur inn í leikinn. Munurinn var bara eitt mark og þá var þetta nýr leikur í seinni hálfleik. Ég er ánægður með liðsheildina í seinni hálfleik,“ sagði Gunnar sem segir það taka tíma að jafna sig eftir brotthvarf Janusar Daða Smárasonar sem er farinn til Álaborgar í Danmörku.



„Við erum á góðu róli í vörninni og sóknarleikurinn er að skána með hverjum leik. Við þurftum að breyta áherslum og koma nýjum manni [Ivan Ivokovic] inn í þetta. Janus var prímusmótor og þetta byggðist mikið í kringum hann. En við leggjum mikið á okkur, ég sá bætingu í dag og það er jákvætt,“ sagði Gunnar að lokum.