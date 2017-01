Manchester United er á mikilli siglingu í ensku úrvalsdeildinni þessa dagana og þrátt fyrir að liðið sé enn bara í sjötta sæti er nú farið að styttast í efstu liðin eftir sex sigurleiki í röð.



Bæði Manchester United og knattspyrnustjórinn Jose Mourinho hafa þurft að bíða í að vera fjögur ár eftir samsvarandi velgengni.



Manchester United hefur nú leikið þrettán leiki í röð í öllum keppnum án þess að tapa sem er lengsta taplausa hrina liðsins síðan í mars 2013 en þá var liðið undir stjórn Sir Alex Ferguson. Unted lék 18 leiki í röð án taps fyrir tæpum fjórum árum síðan.



Þetta er ennfremur lengsta sigurganga liðs undir stjórn Jose Mourinho síðan að Real Madrid vann sjö leiki undir hans stjórn í marsmánuði 2013. United hefur unnið sex deildarleiki í röð en sjö leiki í röð í öllum keppnum.



Opta tók þetta saman sem og þá staðreynd að Zlatan Ibrahimovic hefur nú skorað 18 mörk í öllum keppnum á tímabilinu eða meira en Anthony Martial á síðasta tímabili.



Anthony Martial var þá markahæstur í liði Manchester United með 17 mörk í öllum keppnum á öllu tímabilinu. Zlatan hefur ennþá fimm mánuði til að bæta við mörkum.









