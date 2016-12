The Last Guardian er krefjandi, hugljúfur og fallegur leikur, sjónrænt séð. Hann ber þess hins vegar merki að hafa farið í gegnum vandræði á framleiðsluferlinu og að það hafi dregist verulega á langinn. Tæknilegir gallar draga úr þeirri upplifun sem leikurinn er.



Leikurinn er gerður af Fumito Ueda, sem er hvað þekktastur fyrir leikina Ico og Shadow of the Colossus. Ungur drengur vaknar í myrkri dýflissu. Hann veit ekki hvernig hann komst þangað og er þakinn í húðflúrum sem hann veit ekki hvernig hann fékk. Með honum í dýflissunni er dýrið Trico sem er gríðarstór hálfur hundur, hálfur fugl og hálfur dreki. Trico særður og hefur verið tjóðraður fastur.



Drengurinn þarf að vinna sér inn traust Trico, hlúa að honum og gefa honum að borða. Saman ferðast þeir svo í gegnum fornt virki þar sem þeir þurfa að vinna saman til að komast út.



Samband Trico og drengsins er í raun hjarta Last Guardian. Eftir því sem á leikinn líður þróast samband þeirra áfram og hægt er að gefa Trico frekari skipanir. Trico er einstaklega vel skrifaður og lífleg persóna. Hann á það þó til að einfaldlega vilja ekki gera það sem hann þarf að gera. Til dæmis þarf drengurinn oft að príla upp á bakið á Trico og hoppa þaðan til þess að komast áfram í gegnum dýflissur virkisins. Hins vegar getur verið erfitt að fá Trico á þann stað sem hann þarf að vera á. Þannig geta hoppin reynst erfið. Einfaldlega sagt, þá er Trico krúttlegur en á köflum gjörsamlega óþolandi.



Saga leiksins kemur í raun fram hægt og rólega, en af og til bregður röddu fyrir í leiknum sem hjálpar manni og veitir manni frekari upplýsingar. Þar er um að ræða rödd drengsins þar sem hann er að rifja upp ferðalag sitt og Trico.



Litlar upplýsingar eru þó í boði um söguheiminn sjálfan.









Drengurinn og Trico ţurfa ađ vinna saman til ađ komast út úr virkinu stóra. MYND/SONY