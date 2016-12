Sam Wills, eða The Tape Face eins og hann kallar sig, sló rækilega í gegn með atriði sínu í úrslitaþætti America’s Got Talent sem fram fór í sumar. Hann er nú á leið til Íslands og mun skemmta gestum á nýársfögnuði Senu Live sem fram fer í Hörpu 1. janúar.



Upphaflega gerði ég mikið af töfrabrögðum. Svo fór ég í sirkusskóla, vann sem götulistamaður um tíma, og þaðan lá leið mín í uppistandsbransann. Ég ákvað að flytja til London fyrir nokkrum árum, þar sem ég hef unnið við að koma fram og skemmta. Draumurinn var alltaf að fara til Bandaríkjanna með atriðið mitt og ákvað ég að láta vaða og tók þátt í America’s Got Talent, sem var auðvitað frábært ferðalag í alla staði,“ segir Sam Wills, spurður hvar þetta allt saman hafi byrjað, en hann komst alla leið í úrslitaþáttinn í elleftu syrpu America’s Got Talent, með atriðið sitt Tape Face sem var í miklu uppáhaldi hjá Simon Cowell.



Tape Face mun koma fram á nýársfögnuði Senu Live sem haldinn verður í Hörpu 1. janúar. Hann er þekktur fyrir að fá áhorfendur til að taka þátt í atriðum sínum og gerði hann það reglulega í þáttunum vinsælu. Þar batt hann meðal annars fyrir munn dómara, fékk þá upp á svið með sér og gerði óspart grín að þeim.



„Það verður enginn óhultur í Hörpu, það er aldrei að vita nema ég fái fólk til að taka þátt. Mér finnst virkilega gaman að fá áhorfendur með mér í lið og sprella saman,“ segir Sam.



Simon Cowell var mikill ađdáandi Tape Face. NORDICPHOTOS/GETTY