Styrkár Hendriksson hefur verið ráðinn sérfræðingur í verðbréfamiðlun hjá Íslenskum verðbréfum.



Í tilkynningu frá Íslenskum verðbréfum segir að Styrkár hafi undanfarið ár starfað við fjármálaráðgjöf en áður verið forstöðumaður markaðsviðskipta hjá Arion banka á árunum 2012 til 2015 og forstöðumaður hjá MP Banka 2003 til 2012 á sviðum markaðsviðskipta, áhættustýringar, eignastýringar, viðskiptaþróunar og eigin viðskipta.



„Þar á undan starfaði Styrkár sem forstöðumaður fjárstýringar hjá Eimskipafélag Íslands og um árabil í Bandaríkjunum hjá Greenwich Capital Markets (nú RBS Securities Inc.), ILX Systems og QualComm.



Styrkár er með MBA gráðu frá New York University, Stern School of Business og B.Sc. í tölvunarfræði frá University of London. Styrkár hefur lokið prófi í löggildri verðbréfamiðlun.



ÍV Markaðsviðskipti hafa allt frá stofnun félagsins verið mikilvægur þáttur í rekstri þess. Starfsfólk ÍV Markaðsviðskipta hafa viðtæka þekkingu og reynslu á verðbréfaviðskiptum og leggja metnað sinn í að veita persónulega ráðgjöf og vandaða þjónustu,“ segir í tilkynningunni.