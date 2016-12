Landsbankinn hefur stefnt Borgun hf., Hauki Oddssyni, forstjóra Borgunar, BPS ehf. og Eignarhaldsfélaginu Borgun slf. Tveir síðastnefndu aðilarnir eru hluthafar í Borgun.



Málið tengist sölu á 31,2 prósenta hlut Landsbankans í Borgun í nóvember 2014.



Í tilkynningu frá bankanum segir að málið sé höfðað til viðurkenningar á skaðabótaskyldu stefndu. Bankinn telji sig hafa orðið af söluhagnaði við sölu á hlut sínum í Borgun.



„Bankinn fékk ekki upplýsingar sem stefndu bjuggu yfir um að Borgun hf. ætti hlut í Visa Europe Ltd. og réttindi sem fylgdu hlutnum, þ. á m. mögulega hlutdeild í söluhagnaði Visa Europe Ltd. við nýtingu söluréttar í valréttarsamningi Visa Inc. og Visa Europe Ltd.“



Bæði Landsbankinn og Borgun höfnuðu ósk Fréttablaðsins um afrit af stefnunni.



