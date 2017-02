Barátta hins fimm ára gamla Bradleys Lowery við sjaldgæfa tegund af krabbameini hefur vakið mikla athygli undanfarna mánuði.



Bradley litli er mikill stuðningsmaður Sunderland en félagið hefur hjálpað honum í veikindunum.



Í gær fékk Bradley góða heimsókn á sjúkrahús en Jermain Defoe, Vito Mannone, John O'Shea og Sebastian Larson, leikmenn Sunderland, litu við.



Strákurinn var að vonum ánægður með heimsóknina og endaði á því að sofna í fanginu á Defoe sem er í miklu uppáhaldi hjá honum.



Bradley vakti mikla athygli þegar hann var lukkudrengur á leik Sunderland og Chelsea í desember.



Fyrir leikinn lék hann sér með leikmönnum liðanna og tók víti á Asmir Begovic, varamarkvörð Chelsea. Bradley skoraði að sjálfsögðu hjá Bosníumanninum en markið var valið mark desembermánaðar í ensku úrvalsdeildinni, ásamt sporðdrekamarki Henrikhs Mkhitaryan, leikmanns Manchester United.



Bradley fékk í kjölfarið yfir 250.000 jólakort frá fólki í Bretlandi sem tók miklu ástfóstri við guttann.



Bradley loves @IAmJermainDefoe he didn't want him to leave today and fell asleep cuddling into him #specialbond #bestfriends pic.twitter.com/sn2symKhdv — Bradley Lowery (@Bradleysfight) February 9, 2017

Bradley loved your visit today, thank you for making time for him @VitoMannone88 @IAmJermainDefoe pic.twitter.com/4GDklaJXRx — Bradley Lowery (@Bradleysfight) February 9, 2017