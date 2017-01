Athafnamaðurinn Magnús Scheving gerði sér lítið fyrir og skellti sér á skeljarnar á nýárskvöld og bað Hrefnu Björk Sverrisdóttur um að giftast sér á veitingarstaðnum ROK.



Þau Magnús og Hrefna eru eigendur af veitingarstaðnum en þegar Magnús bað hennar söng Hreimur Heimisson lagið My Heart Will Go On með Celine Dion sem margir muna eftir úr kvikmyndinni Titanic.



Ýr Þrastardóttir, fatahönnuður, deilir fallegur og skemmtilegu myndbandi frá kvöldinu þar sem sjá má hvað átti sér stað. Myndbandið sýnir hvernig Magnús bar sig að og nokkrum sekúndum eftir að myndbandinu lýkur bar hann fram spurninguna.



Lífið óskar parinu innilega til hamingju með trúlofunina. 2017 verður þeirra ár.







Trúlofuđ!!! A photo posted by Sunneva Sverrisdóttir (@sunnevasverris) on Jan 1, 2017 at 3:33pm PST



Hér ađ neđan má hlusta á lagiđ fallega međ Celine Dion



