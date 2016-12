Hann sagði að þetta væri erfiðasta lag sem hann hefði þurft að flytja en George Michael gerði það þó svo sannarlega með glæsibrag.



Söngvarinn, sem lést á jóladag 53 ára að aldri, kom frá á minningartónleikum um Freddie Mercury, söngvara Queen, á Wembley-leikvanginum í Lundúnum árið 1992 og flutti þar lagið Somebody to Live ásamt hljómsveitarmeðlimum Queen.



Myndband frá æfingu hans og sveitarinnar hefur farið á flug í kjölfar andláts George Michael en í því má sjá hann feta í fótspor hins goðsagnakennda Mercury.



Í myndbandinu má einnig sjá David Bowie (sem féll að sama skapi frá árinu sem nú er að líða) og Seal standa álengdar og fylgjast með glimmrandi góðum flutningi kollega þeirra.



„Þetta er fáránlegt,“ sagði George Michael um lagið, „eina stundina er það hérna upp og þá næstu er það þarna niðri.“ Það væri eitt það erfiðasta sem hann hefði þurft að flytja en bætti við að þegar hann steig á svið á minningartónleikunum hafi það verið ein stoltasta stund hans á ferlinum.



Augnablikið hafi verið tregablandið fyrir söngvarann, ekki einungis vegna fráfalls Freddie Mercury heldur einnig vegna þess að á þeim tíma hafði George Michael ekki opinberað samkynhneigð sína. Þáverandi kærasti söngvarans hafði þá greinst með alnæmi og lést ári síðar.



Hljómsveitarmeðlimir Queen voru ánægðir með flutning George Michael og sögðu hann gefa upprunlega flytjandanum ekkert eftir. „George Michael var sá besti. Það er einhver tónn í röddinni hans sem minnti mjög á Freddie þegar hann flutti Somebody to Love,“ sagði Brian May, gítarleikar Queen.



Umræddan flutning má sjá hér að ofan.