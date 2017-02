Coca-Cola er að reyna að markaðssetja trefjaríkt Coke sem hollustudrykk í Japan. Um er að ræða Coca-Cola Plus en drykkurinn er sagður innihalda engan sykur og engar hitaeiningar. Í honum eiga að vera fimm grömm af óleysanlegu sterkjulími sem á að skaffa meltingarkerfinu trefjar.



Coca-Cola Plus var áður á markaði en þá með 1,7 grömm af trefjum en mörgum fannst það gera áferð drykkjarins sérkennilega.



Coca-Cola-fyrirtækið heldur því fram að trefjarnar í drykknum muni draga úr upptöku á fitu úr mat í meltingarkerfinu, ef Coca-Cola Plus er drukkið með máltíðum.



Coca-Cola er ekki eini gosdrykkjaframleiðandinn sem hefur reynt að setja trefjar í gosdrykk. Pepsi reyndi slíkt hið sama árið 2012 með Pepsi Special sem var sagt eiga að draga úr upptöku fitu úr mat.



Í Japan hefur Coca-Cola Plus fengið stimpilinn „Tokuho“ sem þýðir að framleiðandi vörunnar heldur því fram að hún hafi jákvæð áhrif á heilsu fólks en varan hefur þó ekki farið í gegnum prófanir til sannreyna þá fullyrðingu.



Coca-Cola Plus er aðeins fáanlegt í Japan en þeir sem búa annarstaðar geta ennþá, líkt og áður, fengið trefjar úr fæðu.



Á Vísindavef Háskóla Íslands er hægt að finna mikinn fróðleik um áhrif trefja á líkamann. Þar er eru vörur úr heilkorni, eins og gróf brauð, hýðishrísgrjón og - pasta, belgjurtir, gúrkur, gulrætur og hnetur, sagðar góðar uppsprettur af óleysanlegum tefjaefnum.