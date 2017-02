Rúmlega 5000 djúsar seldust til styrktar UN Women á Joe & the Juice í janúar en ágóðinn rennur beint til verkefna samtakanna sem hafa það að markmiði að uppræta ofbeldi gegn konum og stúlkum í fátækustu löndum heims.



Í tilkynningu frá UN Women á Íslandi kemur fram að samtökin og veitingastaðurinn hafi efnt til sameiginlegs átaks dagana 18. til 31. janúar en viðskiptavinum Joe & the Juice bauðst að bæta 100 krónum við hvern stóran djús á matseðli og bætti veitingastaðurinn þá sömu upphæð við hvern drykk.



Haft er eftir Ingu Dóru Pétursdóttur, framkvæmdastýru UN Women á Íslandi, að móttökur viðskiptavina Joe & the Juice hafi verið afar ánægjulegar.



„Þetta magnaða framlag viðskiptavina Joe & the Juice sýnir sterka afstöðu viðskiptavina staðarins gegn kynbundnu ofbeldi og þá ríku meðvitund almennings um vandann sem því miður er gríðarstór. Söfnunin sýnir líka vel að margt smátt gerir eitt stórt og framlag viðskiptavina Joe & the Juice og fyrirtækisins er ómetanlegt.“



Framkvæmdastjóri Joe & the Juice, Daníel K. Stefánsson, tekur í sama streng og þakkar viðskiptavinum og starfsfólki fyrir stuðninginn.



Í tilkynningu segir að ágóðinn renni til „verkefna UN Women, t.d. athvarfs í borginni Siem Reap í Kambódíu fyrir fórnarlömb sýruárása þar sem konum er tryggð læknisaðstoð, sálfræðiaðstoð og jafningjastuðningur og athvarfs í Austur-Kongó fyrir konur sem þurft hafa að þola gróft kynbundið ofbeldi þar sem konur fá bráðalæknaþjónustu, áfallahjálp, sálfræðiaðstoð og lagalega aðstoð á leið aftur út í lífið.“