Ný heimildarmynd er sögð varpa ljósi á síðustu ár breska tónlistarmannsins David Bowie sem lést fyrir tæpu ári síðan eftir baráttu við lifrarkrabbamein.



Myndin ber heitið David Bowie: The Last Five Years sem var frumsýnd á BBC Two í gærkvöldi.



Myndin fylgir Bowie eftir á Reality-tónleikaferðalaginu hans árið 2003 og einnig er fylgst með þegar hann vann að síðustu hljóðversplötu sinni, Blackstar.



Sjáðu stiklu úr heimildarmyndinni hér fyrir neðan:



Átján mánuðum fyrir dauða hans hafði Bowie greinst með krabbamein í lifur en í myndinni er meðal annars rætt við Johan Renck, sem leikstýrði tónlistarmyndbandinu við lagið Lazarus, sem segir Bowie ekki vitað af því að meinið myndi draga hann til dauða fyrr en þremur mánuðum fyrir dauðdaga hans.



Renck segist ekki hafa verið látinn vita því fyrr en tökum á myndbandinu við Lazarus var lokið, en í myndbandinu er dauði og endurfæðing allt um lykjandi.



„Ég komst að því seinna að þessa viku sem við vorum í tökum fékk hann þær fréttir að hann ætti ekki langt eftir,“ er haft eftir Renck.



Margir hafa dregið þá ályktun að Bowie hafi séð endalokin fyrir og varpað því fram í gegnum lagið Lazarus. Við upphaf myndbandsins sést hann í sjúkrarúmi með sárabindi fyrir augunum. Renck neitar því hins vegar að tónlistarmyndbandið hafi eitthvað með veikindi hans að gera.