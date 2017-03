Orka náttúrunnar (ON), dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, og N1 ætla að reisa í sameiningu hleðslustöðvar fyrir rafbíla, eða það sem fyrirtækin kalla hlöður, meðfram helstu þjóðvegum landsins.



Samkvæmt fréttatilkynningu ON var samkomulag milli fyrirtækjanna undirritað nýverið en fyrirtækið hefur þegar reist þrettán hlöður í samstarfi við ýmsa aðila.



„Nú stefnir ON að því að opna allan hringveginn fyrir rafbílum á næstu misserum. ON hefur einnig aukið upplýsingagjöf til rafbílaeigenda með útgáfu smárforritsins ON Hleðsla fyrir Android og iPhone. ON Hleðsla veitir meðal annars upplýsingar um vegalengd í næstu hlöðu, hvar hún er, hvaða hleðslubúnaður er í henni og hvort hún sé laus eða upptekin,“ segir í tilkynningunni.



Bæði fyrirtækin fengu styrk úr Orkusjóði í lok síðasta árs til að byggja upp innviði fyrir orkuskipti í samgöngum. Tilgangur samstarfssamnings er að skilgreina helstu réttindi og skyldur fyrirtækjanna við að byggja og reka hlöður ON hjá N1.



„Þetta er rammasamningur þar sem yfir 20 stöðvar N1 í öllum landshlutum koma til álita til uppsetningar á hlöðum. Samningurinn hindrar fyrirtækin á engan hátt í að eiga samstarf við aðra á þessu sviði,“ segir í tilkynningunni.