Stuðningsmenn Íslands urðu að láta sér annað sætið duga í kjöri FIFA á bestu stuðningsmönnum ársins 2016.



Niðurstaðan var kynnt á hófi FIFA í Zürich í gær en stuðningsmenn Liverpool og Dortmund fengu flest atkvæði í kjörinu, sem fór fram á netinu, fyrir að sameinast í söng á You'll Never Walk Alone fyrir leik liðanna í Evrópudeild UEFA síðastliðinn vetur.



Íslenskir stuðningsmenn og víkingaklappið slógu í gegn á EM í fótbolta í sumar, þar sem okkar menn komu knattspyrnuheiminum í opna skjöldu með því að komast í 8-liða úrslit keppninnar.



Hér fyrir neðan má sjá viðbrögð nokkurra á Twitter við niðurstöðum kjörsins í gær en á þeim má sjá hversu víða um heiminn hróður íslenska stuðningsmanna hefur borist.









It should Iceland fans! Fan Award 2016. But it's okay. Btw, congrats BVB & Liverpool Fans — Amar Haiqal (@AmarHaiqall) January 9, 2017

I love Liverpool fans, but would've loved Iceland fans for that award #TheBest — Vela Mjadu (@VelaMjadu) January 9, 2017

Should have been Iceland fans there #TheBest — bamutungire onan (@goodboy4lyf) January 9, 2017

Iceland fans robbed imo — sa'eed buba (@saeedbuba) January 9, 2017

Lol! That is just stupid. Iceland fans deserved it truly. More than 10% of population of the country came to support them — Prakrit (@PrakritSachdeva) January 9, 2017

Iceland fans deserved the award more the Liverpool fans.#FIFaAwards — Privilege Makuvire (@privilege_mufc) January 9, 2017

Scandalous that Iceland doesn't win FIFA fan award. Liverpool fans winning it? ridiculous. — All For United (@allforunited) January 9, 2017

Having been a part of both Iceland at the Euros and the Dortmund-Liverpool European affairs it's mental that Iceland didn't win best fans. — Anton (@Antonstotle) January 9, 2017

@FIFAcom Den Haag & Iceland fans changed what it means to support a team. Bizarre decision. — #CarefreeDaily (@CarefreeDaily) January 9, 2017

@_PaulHayward All Iceland, Northern Ireland and Repubic of ireland fans scratching their heads about now. — Stuart McCall (@irish_stumccall) January 9, 2017

The Iceland supporters should have won the fans of the year! Their clapping though — Junior (@kmtakyi) January 9, 2017