Elsku hjartans Nautið mitt. Þú ert að fara inn á sömu orku og landið okkar, Ísland. Lýðveldið okkar á afmæli 17. júní og Ísland er að fara inn í dásamlegt ár fjölskyldu og sameiningar og það er bara akkúrat tengingin sem á líka við þig, elsku Naut. Þetta ár einkennist af ást, magnaðri vináttu og þú átt eftir að sjá miklu betur hvað skiptir máli.



Allur biturleiki virðist hverfa út í veður og vind því þú sérð þetta ár sem framundan er í öðrum litum. Þetta er ár regnbogans, elskan mín, og þú nærð mestum árangri þegar þú sýnir auðmýkt og þú ert svo sannarlega búið að læra það. Ég myndi segja það, hjartað mitt, ef þú ert á lausu og ert eitthvað að spá í ástina að þá sé þetta árið sem þú átt fótum fjör að launa af því að ótrúlegasta fólk verður skotið í þér. Gamlar kærustur og kærastar dúkka upp á dyraþrepinu hjá þér.



Og það sem einkennir þá sem eru í sambandi er að mjög mikið verður lagt í ástina Þú átt eftir að gefa þér svo miklu meiri tíma til að vera með þínu fólki, þannig er þetta bara. Þú hefur svolítið vera að glíma við einhver veikindi, þú þarft að trúa því að líkaminn muni hreinsa þetta út.



Þú mátt ekki næra veikindin á því að tala um þau eða hugsa of mikið um þau, því að ef þú veitir veikindunum svona mikla athygli, þá verða þau bara meiri og erfiðari. Á þessu ári getur þú losnað við það sem hefur hvílt á þér og mér er alveg sama þótt einhver hafi sagt við þig að það sé ekki hægt að laga þetta eða hitt í líkamanum. Ef þú ert að gera of mikið eða vinna of mikið þá muntu finna leið til að gera vinnu eða skólatímana auðveldari einhvern veginn, þá sérstaklega með haustinu.



Það er oft sagt um þig að þú sért kletturinn, en í ár ertu fjall og þú hefur aðdráttarafl Esjunnar. Þetta gæti orðið svolítið erfitt fyrir fáskiptin Naut sem eru ekkert hrifin af athygli en breytingar eru þeim týpum bara góðar og jafnvel hollar og ekki orð um það meir. Þú átt það til að detta í dálitla þráhyggju og þá aftengir þú þig við ár regnbogans. Þú þarft að gera greinamun á þráhyggju og tilfinningu. Nota allar aðferðir til að vera glatt, finna út aðferðir til að efla hamingjuna. Því þetta ár mun svo sannarlega sýna þér hvar þú átt að leita og hverju þú átt að breyta. Ég hef aldrei verið jafn spennt fyrir nokkru ári, ég er með fiðrildi í maganum fyrir þig og mig, þar sem ég er í þessu merki.

Knús og klapp, Sigga Kling



Fræg Naut: Aron Einar Gunnarsson fyrirliði íslenska knattspyrnulandsliðsins, Hannes Þór Halldórsson markvörður, Ari Freyr Skúlason landsliðsmaður, Svali Kaldalóns fjölmiðlamógúll, Guðrún Veiga Guðmundsdóttir, rithöfundur og latikokkur, Ellý Ármanns fjölmiðlakona, Friðrik Þór Friðriksson leikstjóri, Valtýr Björn Valtýsson íþróttafréttamaður, Ólafur Ragnar Grímsson forseti, Álfheiður Ingadóttir þingkona, Halldór Laxness, rithöfundur og skáld, Rúnar Freyr Gíslason leikari, Garðar Thor Cortes söngvari, Helga Möller söngkona, Katrín Tanja Davíðsdóttir crossfit-meistari, Nanna Bryndís Hilmarsdóttir söngkona, Pétur Jóhann Sigfússon, Addi Exos dj-snillingur.