Samir Nasri lætur hina neyðarlegu uppákomu á Twitter í gær ekki stöðva sig og er mættur aftur á Twitter.



Unnusta hans komst í Twitter-aðganginn hans í gær og dældi inn tístum um að hann hefði haldið fram hjá sér með stúlku hjá fyrirtækinu Drip doctors.



Hann reyndi að eyða tístum unnustunnar en sú hélt bara áfram og því lokaði hann aðgangi sínum.





My account got hacked sorry about what happen earlier

— Samir Nasri Official (@SamNasri19) December 28, 2016

Eins og sjá má hér að ofan segir Nasri að brotist hafi verið inn í aðgang hans og biðst hann afsökunar á uppákomunni.



Öll tístin sem unnustan setti inn eru þó geymd á vefnum og má sjá í fréttinni hér að neðan. Vænta má þess að hann sé búinn að breyta aðgangsorði sínu.