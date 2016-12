David Moyes skýtur föstum skotum á Manchester United í nýju viðtali við the Telegraph og segir að félagið hafi svikið það sem það stendur fyrir með því að ráða erlenda knattspyrnustjóra og eyða háum fjárhæðum í leikmenn.



Í viðtalinu staðfestir Moyes einnig að hann hafi reynt að kaupa leikmenn á borð við Gareth Bale og Cesc Fábregas meðan hann var stjóri United en ekki haft árangur sem erfiði.



Moyes tók við United af Sir Alex Ferguson sumarið 2013 en stoppaði stutt við á Old Trafford. Moyes stýrir núna Sunderland og hann mætir með sína menn á Old Trafford á annan dag jóla.



„Man Utd var félag með frábærar hefðir sem eru ekki lengur til staðar. Félagið reyndi ekki að keppa við öll önnur félög á félagaskiptamarkaðinum. Þeir gerðu það sem þeir töldu rétt og voru skynsamir. Þetta er ekki lengur til staðar. Það hafa orðið breytingar hjá Man Utd en þetta er leiðin sem þeir völdu að fara,“ sagði Moyes í viðtalinu við the Telegraph.



Moyes var rekinn frá United eftir ađeins sjö mánuđi í starfi. VÍSIR/GETTY