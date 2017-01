Rřma ■urfti Old Trafford Ý maÝ. V═SIR/GETTY

Manchester United er fyrsta íþróttafélagið í Englandi sem hefur ráðið sérstakan yfirmann hryðjuverkavarna í fullt starf.



United hefur nú fengið fyrrum rannsóknarlögreglumann hjá sérsveit Manchester-lögreglunnar til að sinna þessu nýja starfi hjá félaginu.



BBC segir frá því að nýi yfirmaðurinn í baráttunni við hryðjuverk hafi verið tilkynntur á almennum umræðufundi hjá félaginu á dögunum.



Þessi breyting er ein af mörgum hjá Manchester United til að bæta varnir gegn hryðjuverkum á Old Trafford leikvanginum á leikdögum.



Allir bifreiðar sem koma inn á bílastæðin tengdum vellinum þurfa nú að fara í gegnum sérstaka skoðun og þá er leitað á öllum áhorfendum þegar þeir koma inn á völlinn.



Manchester United hefur aukið mjög eftirlit og varnir gegn mögulegum hryðjuverkum eftir uppákomuna í lokaleik síðasta tímabils.



Fresta þurfti þá leik liðsins á móti Bournemouth eftir að leikvangurinn var rýmdur í kjölfarið að sprengja fannst á klósetti á vellinum. Þegar betur var að gáð kom í ljós að ekki var um alvöru sprengju að ræða.



Platsprengjan hafði gleymst á æfingu gegn mögulegum hryðjuverkum sem hafði farið fram á Old Trafford í vikunni á undan leiknum.



Ekki var það til að auka öryggi manna á Old Trafford þegar tveimur mönnum tókst í nóvember að fela sig inn á klósetti á vellinum eftir að hafa laumað sér burtu úr kynnisferð um leikvanginn.



Mennirnir ætluðu að redda sér inn á leik við Arsenal en lögreglan fann þá morguninn eftir og handtók. Þeir fengu því ekki að sjá leikinn eftir allt saman.