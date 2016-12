Landsbankinn hefur stefnt Borgun hf., forstjóra Borgunar hf., BPS ehf. og Eignarhaldsfélaginu Borgun slf. þar sem viðurkenningar á skaðabótaskyldu stefndu er krafist.



Í tilkynningu frá bankanum segir að það sé mat bankans að hann hafi orðið af söluhagnaði við sölu á 31,2 prósenta hlut sínum í Borgun hf. árið 2014.



„Bankinn fékk ekki upplýsingar sem stefndu bjuggu yfir um að Borgun hf. ætti hlut í Visa Europe Ltd. og réttindi sem fylgdu hlutnum, þ. á m. mögulega hlutdeild í söluhagnaði Visa Europe Ltd. við nýtingu söluréttar í valréttarsamningi Visa Inc. og Visa Europe Ltd.,“ segir í tilkynningunni.



Í ágúst var greint frá því að bankaráð Landsbankans hefði ákveðið að höfða mál fyrir dómstólum vegna sölunnar, þó að ekki hafi þá verið ljóst hverjum yrði stefnt eða hvenær.



Landsbankinn seldi 31,2 prósenta hlut í Borgun á 2,2 milljarða til hóps fjárfesta og stjórnenda Borgunar í nóvember 2014. Síðan þá hafa arðgreiðslur til hópsins sem keypti hlut Landsbankans í Borgun numið 932 milljónum króna á tveimur árum.



Um síðustu mánaðarmót var greint frá því að Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, og bankaráð bankans hefðu náð samkomulagi um að hann hætti störfum hjá bankanum.



Ekki kom fram hverjar ástæður þess væru en bankinn hefur mikið verið gagnrýndur vegna sölu eignarhlutar í Borgun, meðal annars í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar.