Kvikmyndin La La Land fékk flest BAFTA-verðlaun, en það kom í ljós í kvöld þegar þessi breska verðlaunahátíð var haldin með pompi og prakt. Myndin hafði áður sópað til sín verðlaunum á Golden Globe verðlaunahátíðinni.



Myndin hlaut verðlaun sem besta mynd, en Damien Chazelle hlaut einnig verðlaun fyrir leikstjórn myndarinnar, ásamt Emmu Stone sem hreppti verðlaun sem besta leikkona.



Þá hlaut Justin Hurwitz verðlaun fyrir frumsamda tónlist fyrir sömu kvikmynd og því ljóst að Jóhann Jóhannsson, sem einnig var tilnefndur, hlaut ekki verðlaun. Þá fékk Casey Affleck verðlaun, sem besti leikari.

Hér að neðan má sjá helstu sigurvegara BAFTA-verðlaunanna:



Besta mynd

ARRIVAL Dan Levine, Shawn Levy, David Linde, Aaron Ryder

I, DANIEL BLAKE Rebecca O’Brien

LA LA LAND Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt

MANCHESTER BY THE SEA Lauren Beck, Matt Damon, Chris Moore, Kimberly Steward, Kevin J. Walsh

MOONLIGHT Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Adele Romanski



Besta breska myndin

AMERICAN HONEY Andrea Arnold, Lars Knudsen, Pouya Shahbazian, Jay Van Hoy

DENIAL Mick Jackson, Gary Foster, Russ Krasnoff, David Hare

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM David Yates, J.K. Rowling, David Heyman, Steve Kloves, Lionel Wigram

I, DANIEL BLAKE Ken Loach, Rebecca O’Brien, Paul Laverty

NOTES ON BLINDNESS Peter Middleton, James Spinney, Mike Brett, Jo-Jo Ellison, Steve Jamison

UNDER THE SHADOW Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh



Leikstjóri

ARRIVAL Denis Villeneuve

I, DANIEL BLAKE Ken Loach

LA LA LAND Damien Chazelle

MANCHESTER BY THE SEA Kenneth Lonergan

NOCTURNAL ANIMALS Tom Ford



Besti leikari

ANDREW GARFIELD Hacksaw Ridge

CASEY AFFLECK Manchester by the Sea

JAKE GYLLENHAAL Nocturnal Animals

RYAN GOSLING La La Land

VIGGO MORTENSEN Captain Fantastic



Besta leikkona

AMY ADAMS Arrival

EMILY BLUNT The Girl on the Train

EMMA STONE La La Land

MERYL STREEP Florence Foster Jenkins

NATALIE PORTMAN Jackie



Besti leikari í aukahlutverki

AARON TAYLOR-JOHNSON Nocturnal Animals

DEV PATEL Lion

HUGH GRANT Florence Foster Jenkins

JEFF BRIDGES Hell or High Water

MAHERSHALA ALI Moonlight



Besta leikkona í aukahlutverki

HAYLEY SQUIRES I, Daniel Blake

MICHELLE WILLIAMS Manchester by the Sea

NAOMIE HARRIS Moonlight

NICOLE KIDMAN Lion

VIOLA DAVIS Fences



Besta frumsamda tónlist

ARRIVAL Jóhann Jóhannsson

JACKIE Mica Levi

LA LA LAND Justin Hurwitz

LION Dustin O’Halloran, Hauschka

NOCTURNAL ANIMALS Abel Korzeniowski